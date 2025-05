El sustito

Comenta Compartir

La vida es un no parar, eso es indiscutible. Buena prueba de ello son los acontecimientos vividos por la afición española en torno al Mundial ... de Qatar. Pasamos de la euforia a la decepción y la incredulidad. Luis Enrique fue honesto reconociendo públicamente que él era el responsable de la hecatombe sufrida. Esa declaración habría sido más creíble si no fuera precedida por aquella que soltó como streamer: «Si me preguntas quién es el mejor entrenador del mundo, soy yo». Pues yo no estoy tan segura y a las pruebas me remito. Un poquito de humildad nunca está de más, que incluso él se ha equivocado en sus decisiones por muy creído que se lo tenga. A la RFEF le ha faltado tiempo para emitir un comunicado dando por finalizado su contrato como seleccionador y designando para su puesto al hasta ahora técnico de la sub'21, Luis de la Fuente. Cuando informaron en la televisión se leía en los subtítulos: «Sustito como seleccionador nacional». Obviamente, alguien tecleó sustito en vez de sustituto, pero se entendió con claridad. A ver si el novicio incluye algún otro jugador del Real Madrid en sus partidos, que habrá alguno con méritos suficientes, digo yo. «The king is dead, long live the king».

Temas

Cartas al director