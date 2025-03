¿Sentido de Estado o Estado sin sentido?

Los resultados electorales parece que solo tienen consecuencias negativas para el popular Feijóo. Desde calificar su campaña electoral de desastrosa, por su estrategia, hasta ser ... un socialista infiltrado en la derecha española. Tras su victoria electoral, aunque en las elecciones españolas todos ganan, no hay perdedores y, con el objetivo de evitar un bloqueo gubernamental, debido a los resultados electorales, vuelve a ser objeto de crítica por dirigir una carta a Sánchez. El gallego emplaza al socialista, al considerarse este vencedor social y moral, a establecer un diálogo en busca de un beneficio político e institucional para España.

A Feijóo, como ganador real y con obligación de presentarse a la investidura, ante la situación de incertidumbre provocada por los malabares que permite nuestra monarquía parlamentaria y nuestra legislación, en lugar de aplaudir su actitud de buscar solución consensuada para resolver el entuerto, se le reprocha su acto, mandar la misiva a Sánchez. Se considera una sumisión al sanchismo, una rendición. Si sentido de Estado es formar la arquitectura institucional, la forma política, el poder y sentido de nación es buscar un proyecto de vida en común o buscar el interés general del país, y teniendo presente que pueda ocurrir que el país fuese ingobernable, por una decisión errónea del presidente en funciones o abocado a una repetición de elecciones, mal menor, pero un nuevo gasto para las vacías arcas públicas, ¿dónde está el problema de que el popular invite a Sánchez a buscar una solución, un pacto de Estado? ¿Intentar usar el sentido común y buscar un beneficio que solucione la polémica es incorrecto?

Al parecer, lo correcto es aceptar, por capricho de un candidato pegado a un sillón, normalizar que grupos políticos que desean abandonar el país, por no sentirse españoles, ni tener sentido de pertenencia al mismo, decidan la gobernabilidad de España. Partidos que tienen en sus filas a condenados por terrorismo, golpistas y prófugos de la justicia. Es como si el Barcelona no sólo nombrase la directiva del Madrid, sino que también formara parte de la junta directiva, tomando decisiones importantes, sabiendo la madriditis que padece. Mejor es criticar al que intenta buscar soluciones, aunque sea temporal, ya que la definitiva pasa por una reforma de la ley electoral, que hacerlo al que se empecina, aun siendo derrotado en las urnas, en llevar al desastre a todo un país por su obsesión de continuar en el poder.

Me temo que la célebre frase de Bismark «España es el país más fuerte del mundo, lleva siglos intentando destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido» llega a su fin. Se destruirá. Situación bochornosa, esperpéntica, depender de quien te quiere destruir y, también de risa, no solo ante Europa sino ante todo el mundo. ¡Pobre España! De un imperio a un Estado sin sentido.