Hasta las hormigas fliparon

Aunque jugaba en casa, con su público llenando el plató y, el equipo visitante (Pablo Motos) sin salir a por el partido, Sánchez salió a la defensiva. Abusó tanto de esta táctica que se marcó un gol en propia meta al definir el 'sanchismo' (mezcla ... de mentiras, maldades y falsedades). Con el pitido inicial, el visitante tantea al local ¿por qué elecciones en verano? porque «vi que España las necesitaba cuanto antes». Respuesta confusa que no aprovechó el visitante para presionar diciendo que ya se lo pidió la oposición en otras fechas. El visitante, ante su defensiva, se anima invitándolo al cuerpo a cuerpo. «Aquí me tienes, dime que yo soy uno de los que blanqueo el fascismo». A Sánchez le entra el canguelo y responde «no hay que señalar a ningún medio». El presidente decide cambiar de táctica. Comienza a usar el 'tiki-taka', es decir, intenta dominar el partido, sin profundidad. Consistía en lanzar su perorata y no dejar tocar el balón al contrario. No dejar hablar al entrevistador. Estuvo al borde de ser sancionado con tarjeta roja; intimidaba en exceso al contrario, tuteándolo, buscando el contacto físico, rompiendo la distancia personal, casi lo echa del terreno de juego, de la silla y mesa donde se celebraba la entrevista.

Su 'tiki-taka' era insulso, como el de la selección española. Quería dar sensación de seguridad, pero era un control del balón de carácter anodino. «Yo no miento, cambio de opinión», dijo, e intentó mostrar que no era el único que utilizaba esa técnica de juego y volvió a meterse otro gol en propia meta «Suárez dijo que no legalizaría el PCE y lo hizo». Sánchez dijo incrementaría las penas del delito de rebelión y sedición y acabó eliminándolas del Código Penal y que no pactaría con Bildu y acabó pactando. El presentador ni le recordó esto supongo porque veía que se metía los goles a sí mismo.

El equipo visitante, que no quería hacer sangre, tímidamente iba al ataque, encontrándose con tres nuevos goles: reconoció que aunque no puede ver a Vox, no le daría sus votos al PP para que aquellos no gobernaran; no aseguró tajantemente que no habría referéndum en Cataluña «la CE no lo permite», dejando la puerta abierta de realizar la consulta utilizando eufemismos, lo advirtió después Rufián y al alardear de que incrementó el gasto en igualdad, el visitante le hace un regate, advirtiéndole que hay más violaciones y muertes e intenta salir del quiebro con «hay más concienciación».

Con la victoria en la mano, el visitante renuncia al ataque. No preguntó por el cambio de postura respecto al Sahara y la famosa misiva. En los minutos de la basura, el visitante hizo los cambios. Salieron al terreno Trancas y Barrancas con el resultado decidido, dedicándose a contemporizar. Derrota sin paliativos.