La extremeña honrada

Siempre advirtió que deseaba gobernar en solitario. Los votantes de PP no deben sentirse defraudados sino orgullosos de tener una líder que no miente para ... llegar a gobernar. En lugar de ensalzar su sinceridad, hay un sector que la califica de prepotente. ¿Cómo es posible catalogar a una persona de déspota por no engañar? La única razón es que hayamos normalizado la mentira en política y veamos como excéntrico decir la verdad. Lo insólito es decir «no miento, he tenido unos cambios de posición política», como declaró Sánchez. Quizás ahora lo valido sea no mantener tus principios y convertirte en un político flexible, según tus intereses. Tal vez lo correcto sea amagar con dimitir si ocurren ciertas cosas y, producidas estas, pasar a defenderlas o justificarlas.

Me gustaría que hubiera «fumata blanca» entre PP-Vox porque Extremadura necesita un vuelco político. Pero debe ser difícil si un protagonista del pacto reivindica más de lo que le pueda corresponder en proporción a los votos sacados y se enzarza en discusiones bizantinas sobre si es correcto o no el término de violencia machista y tirar a una papelera la bandera LGTBI. Parece increíble que se discuta la denominación a ese tipo de violencia cuando es notoria la existencia de asesinatos de mujeres cometidos por hombres, así como polemizar con la diversidad sexual y necesidad de proteger los derechos de las personas que integran este colectivo. Proteger la vida y los derechos de las personas es lo importante. Estando de acuerdo en el proyecto político para la región, es difícil digerir que el pacto se eche a perder por cuestiones que deben estar más que admitidas y superadas. Por otra parte, se critica a Guardiola, que ha puesto a los pies de los caballos a compañeros de partido que en otras regiones han pactado con Vox. No estoy de acuerdo con esa apreciación. Núñez Feijóo concedió libertad a sus compañeros para que pactaran conforme a las diferentes singularidades de las comunidades en las que fuese necesario pactar. La singularidad en Extremadura es no admitir imposiciones irrazonables y descubrir la existencia en la región de una política honesta, honrada, íntegra y cumplidora con sus principios.

Cartas al director