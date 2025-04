El entremés de Vara

Comenta Compartir

No uso el término entremés, aperitivo antes de la comida, para calificar la gestión de Vara al frente de la región, aunque estando Extremadura a ... la cabeza del umbral de la pobreza, podría valer. Hay cada vez más extremeños que solo tienen para llevarse a la boca ese piscolabis. En Extremadura hay tres tipos de estómagos: saciados, cada vez menos; vacíos, cada vez más; y agradecidos, 'in crecendo'. Utilizo entremés por no plagiar la palabra que usa una periodista, sainete, para calificar la gestión del ayuntamiento pacense. Entremés resume el gobierno de Vara en la región: farsa, bulo, comedia, burla, bufonadas. Es el cómico de Sánchez, desde su «no contemplo gobernar con independentistas y Bildu», hasta que no se anulará la sedición, etc. Es una comedia ver a Vara amagar con dimisión si se producían estos hechos y después justificarlos para no renunciar al cargo. Es el hazmerreir de España por su servilismo al presidente, aceptando la reducción de presupuesto para infraestructuras y tren, en beneficio de Cataluña para los mismos fines.

Junto con su jefe está poniendo de moda inaugurar cosas inexistentes, como el AVE y el Palacio de justicia en Badajoz. Anuncia empresas que se instalarán en la región que luego se marchan para Sagunto; disfraza datos de paro y de listas de espera en hospitales –por cierto, que se caen a cachos y se inundan–; no se construirá la autovía a Granada; la carretera Badajoz-Cáceres está sin arreglar desde hace meses; impagos a damnificados por la borrasca Efraín; no incentivar a jóvenes para que no abandonen la comunidad, los MIR los peores pagados del país... Y el remate es la justificación a la lista electoral de Bildu. Admite pactar con estos porque la derecha no necesita pactar con independentistas. «Si renunciamos a pactar ¿qué ocurre?, ¿que solo puede gobernar la derecha?», afirma Vara. ¡Bravo! Con tal de gobernar, les da igual romper España y ofender a víctimas del terrorismo. Contento con su labor, Vara afirma que su obligación es devolver a la gente esperanza, alegría y futuro. ¿Devolver? Jamás hemos sentido ni poseído los extremeños ninguna de las tres palabras que utiliza.

Temas

Cartas a la directora