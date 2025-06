Cierren al salir

Comenta Compartir

La petulancia, la altanería, la prepotencia, la soberbia y el desprecio, sea en la política, el deporte u otro ámbito, oscurecen el juicio, aíslan a ... la persona del entorno y frenan la evolución colectiva. Esto es lo que ha caracterizado a los gestores del CD Badajoz. Salta a la vista el menosprecio a la categoría en dos ejemplos: «Si no se asciende, abono gratis a los abonados en la próxima temporada» y en su entrenador, que dijo de un jugador suyo: «Tan bueno no será cuando con 25 años esta en tercera». Menuda manera de adaptarse a la nueva categoría tanto los gestores como el entrenador, despreciando a la tercera extremeña y a un jugador que ha mamado el club desde niño y que abandona otro de superior categoría para ayudar al Badajoz. La adaptabilidad significa entender el contexto, leer los cambios, tener humildad. Adaptarse también implica construir sobre lo propio: sobre la cantera, el talento regional, los sueños y esfuerzos de los futbolistas de casa. La grandeza de un club no se mide solo en títulos, sino en cuánto invierte en sus raíces y en cómo representa a su gente. Cuando un entrenador desprecia al futbolista de su región, socava la autoestima del jugador local, impide el desarrollo de referentes y desmotiva a las futuras generaciones. En cambio, cuando se cree en el talento propio, se fortalece la identidad colectiva, se genera sentido de pertenencia y se construye un proyecto sostenible. La confianza en lo regional no significa cerrarse al mundo exterior, sino integrarlo con criterio, sumando lo que falta sin renunciar a lo que se es. El fracaso del Badajoz es producto de haber adolecido de humildad, adaptabilidad y criterio al incorporar lo exterior a lo regional. No valoras a tus profesionales si desprecias su trabajo, mandando anuncios a los aficionados de que si no se asciende hay abono gratis, no valoro tu esfuerzo porque es fácil lo que debes hacer y despreciando a un símbolo de la casa, «tan bueno no eres que estás en tercera». No, todo lo contrario, motivarles para hacerle ver lo importante que es el trabajo que van a desarrollar devolviendo al club y a la afición al lugar que se merecen.

No pidan una segunda oportunidad, ya tuvieron muchas, no solo en esta región, y al parecer todo lo que tocan lo arruinan económicamente, en lo deportivo y, lo que es más grave, en lo emocional desde el punto de vista del aficionado. Pero el corazón del aficionado pacense está por encima de unos gestores deficientes y de la categoría que ocupe nuestro club. «El que desprecia demasiado se hace digno de su propio desprecio» (Fréderic Amiel).

Cartas al director