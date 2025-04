Sostener la campaña electoral significa controlar tiempos y mensajes, tener capacidad de mantener la atención de los votantes potenciales con continuidad. Llevo pensando semanas que ... los partidos políticos están colocando el foco más en la campaña que en los contenidos que vertebran su partido. Esta acción sería más lógica si ya estuviésemos en la propia campaña pero llevamos así meses y pienso que deberían corregir este método. Si la campaña, o las campañas, miden bien tiempos y modo de expresar propuestas, la política sale ganando y el partido que sepa sostener el modo electoral, también. Este rumbo hará posible que la política sea en sí misma proyecto tractor de un país, del nuestro, España.

Estamos encaminándonos a una secuencia electoral intensa, larga y muy relevante. Elecciones municipales, autonómicas, generales y, el próximo año, europeas. La secuencia implica saber planificar, de forma ordenada y al mismo tiempo con impacto, intervenciones y declaraciones por parte de los partidos. Lo que a veces observo es que los líderes y diputados de cada color político no son conscientes del agotamiento ante la llamada electoral que el ciudadano de a pie puede percibir si la 'fórmula' de mensaje de atención en modo campaña supera con creces al trabajo político y a los contenidos trazados desde la calidad más que desde el impacto.

La política debe hacerse más interesante y, por qué no, vital para los ciudadanos

Si a este modelo continuo en modo acción-reacción le sumamos que el discurso se reduce en gran parte a acusaciones e insultos disimulados, el ciudadano pierde el interés en la propia campaña y coloca a veces en el mismo cajón a todos los partidos y políticos.

Sostener la campaña implica meter primera en algunos tramos, incluso antes de que suene el timbre del comienzo oficial de la misma y también saber soltar la inmediatez de las frases hechas para dedicar tiempo, y tiempos, a construir discursos bien hechos en los que primen los contenidos bien ensamblados a los temas y sucesos correspondientes. Estoy segura de que eso es lo que quieren los votantes: saber y saber. Conocer los programas y escuchar tonos más serenos en la exposición de motivos por los que votar a un partido o a otro.

Durante este tiempo de elecciones, elecciones, elecciones y elecciones (municipales, autonómicas, generales y europeas) los partidos deberían mirar mucho al horizonte de las elecciones al Parlamento Europeo 2024. Ahora que los ciudadanos tienen cada día la seguridad de que la Unión Europea está e impacta en todo (vacunación frente a la covid-19, fondos de recuperación Next Generation EU, Pacto Verde Europeo, digitalización, migración, respuestas a la guerra en Ucrania, Defensa, autonomía estratégica europea…), los partidos políticos deberían ser muy conscientes de esta campaña en versión continua e incluir en su enfoque las elecciones europeas. Sé que lo hacen a nivel interno, pero me refiero a lo que dicen hacia y en cada cita electoral.

En este año 2023 y hacia 2024 la política debe hacerse más interesante y, por qué no, vital para los ciudadanos. Quizá decir vital…, pero sí, lo escribo porque lo que marque nuestro voto decide de manera real, rotunda, clara, en nuestro día a día, en el presente y futuro de nuestros hijos.

Durante la secuencia de campañas suceden acontecimientos. Unos pueden ser controlados desde los partidos, otros nadie los puede predecir e irrumpen en la agenda, como la próxima aberración que decide o no hacer Putin (no le pongo nombre, no se lo merece) o un terremoto devastador en Turquía y en Siria.

Entre los acontecimientos que controlan los partidos, destaco la moción de censura presentada por Vox. Aquí no me voy a detener en analizar el hecho, sino en hacer una llamada a todos los partidos políticos, permítanmelo, para que una vez ya registrada la moción la aborden con la mirada en que es un instrumento parlamentario y que, por tanto, Gobierno, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, ERC, PNV…, todos, deben preparar sus mejores discursos, sus argumentos más sólidos. Si vertebran así su enfoque desde ya, el discurso parlamentario será más elevado y los ciudadanos nos sentiremos representados. Para conseguirlo, los cimientos de las instituciones y la garantía continua al respeto a nuestra Constitución son resortes esenciales.

Escribo con convicción que si los partidos son capaces de sostener la campaña, la vida democrática ganará y, por supuesto, la secuencia electoral será más atractiva a los ojos, y a la papeleta elegida, de los votantes.

Sostener la campaña significa tener el poder de amarrar y de soltar mantras, alusiones en negativo, confrontaciones. Exprimir y dar visibilidad a lo mejor de la política es bueno para la credibilidad de los ciudadanos en la política, para el debate en nuestro Congreso de los Diputados y en el Senado y para el futuro de los españoles. Yo, señores diputados, con mucho respeto, les animo.