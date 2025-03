Canal Extremadura y el Carnaval

Comenta Compartir

Valgan estas líneas para expresar mi opinión particular (aunque me consta que compartida por muchos), sobre Canal Extremadura Televisión y el trato que viene dando, ... de forma sistemática, al Carnaval de Badajoz y más concretamente a los que participan en el desfile como artefactos y grupos de animación. En las retransmisiones del Carnaval de Badajoz que realiza esta cadena son ninguneados tanto los artefactos como los grupos; la emisión finaliza –bruscamente, además– apenas termina de desfilar por la pantalla la última de las comparsas. Los que cierran el cortejo y ponen (o intentan poner) la sonrisa antes del punto final, no tienen derecho a la efímera gloria de salir por la tele, siendo cada año menospreciados.

Pienso que no solo son Carnaval los preciosos y trabajados disfraces y coreografías; la risa, la sonrisa y el humor también lo son, y los atuendos que lucen los integrantes de artefactos y grupos tampoco están exentos de ingenio y de artesanal y complicado trabajo. Señores de Canal Extremadura, los artefactos y los grupos son también Carnaval, cortar la emisión de la forma en que lo vienen haciendo creo que, aparte de constituir una falta total de educación y un menosprecio, no sólo a sus integrantes, amigos, familiares y seguidores, sino también al público en general; al que aguanta estoicamente, y hasta con lluvia, para verlos desfilar en las calles, como a los que los ven tranquilamente, pero con la misma o mayor ilusión, en el salón de sus casas.

Temas

Cartas a la directora