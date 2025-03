Si supiera rezar en este 31...

Comenta Compartir

Si yo supiera rezar... Si yo supiera rezar, aunque fuese un poquito, aunque fuese solamente susurrar unas cuantas frases para hablar con Dios en este ... 31 de diciembre... A lo mejor me ponía en trance, en modo serio y profundo y le decía a ese ente supremo y creador que comparten todas las religiones que ya está bien de pandemias, de guerras, de horrores. Y, sin darme cuenta, le iría recitando una especie de catálogo quejoso de todo aquello que nos trae desquiciados a los de aquí abajo. Pero, seguramente, aunque solo alcanzase a rezar un rato, mi puñetera mente racional y laica, tan afilada como inútil para comprender los misterios de ahí arriba y los entresijos de los humanos por estos andurriales, me jugaba una mala pasada y me recordaba que pandemias, muertes gratuitas, seres abyectos y demás lacras vienen acompañándonos desde hace milenios. Y que, a lo mejor, el buen Dios no se mete en eso, porque ni fu ni fa o que, en todo caso, lo deja para que nosotros nos las arreglemos como podamos.

Ay, si yo supiera rezar, aunque fuese una miajita de rezo, apenas un párrafo sentido musitado en voz muy recogida y emocionada, con el corazón abierto a creer en seres superiores que pueden organizar el día a día de la Humanidad en general y de los hombres concretos como yo mismo. A lo mejor me decidía por llamarle la atención al buen Dios sobre cosas más pequeñas, más inmediatas. Esos avatares del camino de la vida que a uno le tocan muy de cerca y que, si son malos, te apenan especialmente. Por ejemplo, que apenas hace unos días, a mi amigo Agapito se le haya ido la mitad de su vida casi sin avisar. O lo de esa compañera que lleva veinte años al lado de su hijo que padece una enfermedad mental. Veinte años suspirando por encontrar el tratamiento y el médico adecuado. Y nada. Me cuenta que ahora, por una estúpida encadenación de circunstancias, a su hijo lo ingresan en la cárcel. Rezaría, qué sé yo, rezaría para que al menos algún día mi amiga regresase de la desesperación y tristeza en las que está encerrada desde hace mucho tiempo. Solo eso. Sin mucha esperanza, pero rezaría. Y, una vez aprendida la técnica del rezo, me atrevería a dar las gracias por otras muchas cosas, pero de las buenas –las hay a montones–, que conviven con los horrores, grandes y pequeños para hacernos la vida mucho más soportable. Hechos muy simples, que no añaden nada importante a la marcha del planeta, pero que nos hacen sentir que estamos en él por alguna razón. Quizá agradecido por disfrutar de una familia, que parece poca cosa, pero es un mundo. O, sin ir más lejos, porque el tumor en mi pulmón parece que quiere remitir y este 31 me abre las puertas a un nuevo año que, en mi caso, es realmente nuevo y esperanzador. Ay, si yo supiera rezar en este día. Pediría, vaya si pediría...

