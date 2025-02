Supervivientes

Ocurrió hace casi cincuenta años. Un avión despegó del aeropuerto de Montevideo rumbo a Santiago de Chile. Viajaban en él los chicos del Old Christians ... Club –un equipo de rugby–, algunos familiares y cinco tripulantes. El piloto comenzó el descenso, mientras aún atravesaban la inmensidad de los Andes. Y, como el tiempo era malo, pidió a los pasajeros que se abrocharan los cinturones de seguridad. Algunos, al mirar por sus ventanas, pensaron que la nieve se veía demasiado cerca. Otros, que aquel sube-baja en el estómago era parte de la aventura. Pero cuando el piloto se encontró de golpe con la cima escarpada de una de las montañas, apenas puedo colocar el aparato en posición vertical y remontar. Primero sintió cómo el ala derecha se desgajaba. Después, el cono de la cola. Y la parte trasera del fuselaje, con algunas filas de asientos. Después, el ala izquierda. Después, la nada.

Una vez yo volé de Montevideo a Madrid en un avión que me parecía demasiado grande. Y, sobre todo, demasiado lleno de gente como para que el motor funcionara holgado. El trayecto era largo. Y, por llevar las piernas más estiradas, pedí mi asiento en la fila de la salida de emergencias –que es más amplia–. Pero calculé mal. Y, antes de despegar, apareció la azafata y me explicó que, en caso de accidente, me tocaría gestionar el abandono del aparato por esa puerta. Sólo con oírla se me esfumó la sangre de la cara. Pero ella seguía y seguía, explicándome hacia dónde girar la manija y cómo desenganchar el tobogán inflable, cuando todos estuviéramos ya en el agua. Yo, para entonces, ni respiraba. Y era totalmente incapaz de decir si me llamaba Julián. O Marco. Y aquel avión me llevaba a Madrid. O de los Apeninos a los Andes.

De las cuarenta y cinco personas que salieron de Uruguay para disputar aquel partido de rugby, solo regresaron dieciséis. Tras resistir setenta y dos días en la cordillera andina, a menos de cuarenta grados bajo cero. Cuando los alimentos se acabaron y, a través de la radio del avión, escucharon la noticia de que las operaciones de rescate se cancelaban, comprendieron que su vida terminaría allí. Y, ante la certeza de la propia muerte, algunos empezaron a decir en voz alta que debían comer la carne congelada de sus compañeros fallecidos. Y que ese acto de canibalismo era su única esperanza. Carlos Páez, uno de los que regresó, cuenta que nunca sintió arrepentimiento por lo que hizo allá arriba. Pero que, una vez tomada la decisión, se preguntaba a menudo qué pensarían de él –de ellos–, sus familias. Y las de los muertos.

Yo también me pregunté qué pensará de mí esta chica cuando, saliendo de Montevideo, me imaginé en medio del océano, moviendo mis piernitas bajo el agua, sintiendo cómo los tiburones olían mi sangre desde la distancia. Y, con la cara pálida como la cera, le espeté a la azafata que, si teníamos un accidente, conmigo no contara. Así que, cuando hace unos días, aquella anciana ucraniana dijo en la tele que votaría a favor de la anexión a Rusia para vivir en paz, yo leí todo en su rostro resignado. En realidad no hablaba ella, sino su instinto de supervivencia. Y no me permití juzgarla. ¡Sólo faltaba!