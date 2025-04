Superliga incierta

Comenta Compartir

La Superliga ha ganado una batalla al estimar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las reglas de la UEFA, relativas a la ... autorización de competiciones de fútbol, son contrarias al derecho a la competencia y violan las normas de la Unión. La sentencia censura que el poder de la FIFA y la UEFA a la hora de autorizar competiciones no se ajuste al principio de transparencia y de no discriminación. El fallo ha sido valorado de forma contradictoria. Para una de las partes el veredicto alega que la Superliga no debe ser necesariamente autorizada, mientras que los equipos impulsores sostienen que el monopolio de la UEFA ha terminado. El hecho es que planea sobre el fútbol mundial la amenaza de secesión parcial de los clubes más potentes que aspiran a un modelo más lucrativo en detrimento de los campeonatos nacionales. Y más allá del reproche judicial a las organizaciones futbolísticas, en alguna medida justificado, la sentencia puede abrir la puerta a una etapa en la que primen en el fútbol los criterios de negocio y espectáculo, dejando a los equipos más modestos relegados a un segundo plano, sin el estímulo, esencial en el deporte de que el pequeño pueda enfrentarse al poderoso.

Temas

Opinión HOY