Superfumados Quim Torra también tiene un equipo de liadores profesionales. O de liantes, más bien: le ven la cara al president y ya saben que quiere que la líen Quim Torra. ROSA PALO Martes, 22 octubre 2019, 00:14

Dentro del capítulo de gente que hace cosas raras para ganarse la vida, podemos encontrarnos con el buzo que recoge las pelotas de golf que caen dentro de los estanques, con el catador de comida para perros o con el olfateador de objetos para la NASA, trabajo que consiste en oler todo lo que va a ir en la nave espacial para evitar tufos desagradables, que a ver quién es el guapo que abre la escotilla en medio del espacio exterior para ventilar el garito. Pero ninguno de esos oficios extraños está tan bien pagado como el de liador de porros de raperos famosos: más de 40.000 euros cobra un tipo por hacerle los canutos a Snoop Dogg. Y no sólo eso: además de tener los dedos hábiles, también sabe leer la cara de su jefe para adivinar cuándo necesita fumar y, en ese caso, liarle la mandanga antes de que se la pida.

Quim Torra también tiene un equipo de liadores profesionales. O de liantes, más bien: le ven la cara al president y ya saben que quiere que la líen. Y muy parda. Incluso, y por si no fueran capaces de interpretar sus gestos, Torra lo ha dicho claramente, llamando a la desobediencia civil. El problema es que se han pasado de fumada. Si no, no se explica que reivindicaciones que tendrían que ser pacíficas hayan acabado convirtiéndose en disturbios, enfrentamientos y saqueos: «Buah, compadre, buah, tío, flipa, se están llevando hasta un plasma, loco, anda tete», se oye de fondo en un video que recoge el asalto al Media Markt. Si las imágenes no fueran tan tremendas, te daría la risa: el que graba parece Edu Soto interpretando al Neng de Castefa. Y, mientras, la gente haciéndose selfis ante montañas de basura y contenedores ardiendo. Deben de ser los mismos que se fotografían sosteniendo la torre de Pisa. Definitivamente, Amparo, se han fumado un porro. O dos. Porque esto es para flipar.