Superar el biprovincialismo

Reciente está todavía, en este periódico, la polémica sobre las declaraciones del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quejándose de que el Centro Nacional de Investigación ... en Almacenamiento Energético (Cniae) vaya a Cáceres y no a su ciudad, quejido tuitero que intenta basarse en un supuesto agravio comparativo que estaría beneficiando a la provincia cacereña en detrimento de la pacense (¡Cosas veredes, Myo Cid, que farán fablar las piedras!). Da igual que la decisión sea del Gobierno central, dispuesto a repartir por la vieja piel de toro los nuevos organismos y entes que se creen; da igual que la provincia de Cáceres presente una mayor y más evidente necesidad de dinamismo económico o que la ciudad que gobierna Salaya haya apostado, con energía (nunca mejor dicho), por las renovables... Todo eso son minucias para quien desea, ahora o en otro momento, despertar el fantasma de la biprovincialidad, del biprovincialismo. Volcados todos como estamos en la dispersión particularista, en las tendencias centrífugas, en el sálvese quien pueda y en lo mío para mí, no ha de extrañar que resucite la burda competición entre las dos provincias por ver quién se lleva más migajas de cualquier cosa. Es un clásico, lamentablemente: cuando algunos políticos no saben a qué aferrarse, y máxime cuando sus partidos están inmersos en una rápida y abierta descomposición, tiran del agravio al abstracto entre territorios, aunque compartan sus ciudadanos el mismo destino.

Cuando en la Universidad explico el proceso autonómico siempre me gusta leerle en voz alta a los alumnos el magnífico preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía que, no es casualidad, no menciona a las dos provincias y solo habla de los extremeños y de Extremadura, de «una Extremadura una, finalmente». Porque ese pequeño texto es quizá la mejor declaración de lo que es y debe ser la región que habitamos, que disfrutamos y a veces sufrimos. Sin identitarismos folclóricos, sin «el peso de una identidad imperativa ni el lastre de una autoconciencia limitadora», sin «la losa de una historia que se nos imponga como un deber incumplido». Es la voluntad del pueblo extremeño, no la de los cacereños o los pacenses aisladamente, la que forja nuestra autonomía, y por eso debe ser el interés general de la región, el bien común de la ciudadanía que la integra, el que presida la actuación política de los gobernantes y los representantes que están al frente de los diversos timones de la nave regional, ya sea desde los pueblos, las ciudades o las instituciones comunes. Superar el provincialismo, la absurda política de campanario entre Cáceres y Badajoz, de Badajoz contra Cáceres o viceversa, es una exigencia política de primer orden para todos, empezando por los partidos. Javier de Burgos tuvo la pésima ocurrencia de dividirnos en las dos provincias más extensas de España... No ahondemos en su error y enterremos su fantasma decimonónico que huele ya, después de tanto tiempo y como diría el gran Sánchez Ferlosio, a orín fermentado de Babieca.

Opinión HOY