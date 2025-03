El otro día, en Pasapalabra, Ana Morgade y Roberto Leal lamentaron lo mal que había envejecido la canción 'Sufre, mamón' y yo entré en una ... profunda crisis generacional. A mí nunca me gustaron los Hombres G porque eran algo así como la quintaesencia del pijismo, aunque reconozco haber cantado sus canciones a gritos, con mi voz de tenor heroico, mi oído de árbol leñoso y una razonable tasa de alcohol en sangre. No sé hasta qué punto da 'Sufre, mamón' para hacer una exégesis puntillosa y un comentario de texto, pero resulta que David Summers decía que iba a vengarse de ese marica y que le devolvieran a su chica, y eso la vuelve intolerable. Confío en que nadie descubra nunca que yo fui un seguidor entusiasta de Molotov, cuyo disco aún oigo de vez en cuando. Todos y cada uno de los himnos de ese brutal cedé serían hoy motivo de feroces sanciones y fulminantes despidos, quizá incluso de ingreso en prisión.

El asunto musical me tiene muy confundido. Uno intenta ser respetuoso y escuchar obsesivamente a Ismael Serrano y a algunos grupos indies de desmayada tristeza, creyendo que así va con el signo de estos tiempos morales, hasta que de pronto pasa por la calle una recua de jóvenes con los altavoces a todo trapo, dejando un sudoroso eco de culeos y empotramientos. Aunque siempre hay hueco para la poesía, claro. El otro día mi hijo adolescente me mostró la obra cumbre de un tal John Pollõn, con virgulilla en la o, cuyo brillante primer verso reza: «Decapitamos a la gallina/ y la llenamos de pastillas y cocaína». Yo iba a amonestarle severamente, pero en lugar de eso me puse a bailar con él. Estamos sufriendo mucho los viejos mamones y nadie nos ayuda.