La suerte en las uvas

Isabel Preysler anunció en Hola su separación de Mario Vargas Llosa y yo supe que el final del 2022 solo podía empeorar. Como si no ... me llegara con reduflacionar las uvas, ¡ahora también lo de Mario! Ya saben que la casa común es de Isabel, así que yo no paraba de imaginármelo sin techo, en la calle. ¡Y con el dong de las campanadas casi sonando! En plena zozobra –y como todos nos conocemos en el mundillo literario– llamé a un par de contactos y me confirmaron que él tiene un pisito propio en el Madrid de los Austrias. Y, al saberlo, respiré. Porque esa parte de Madrid cae cerca de la Puerta del Sol. E, incluso si Mario no tuviera tele, como el carrillón suena muy fuerte, iba a poder escuchar el dong. Seguro.

Como en casa no somos de improvisar, ponemos siempre las campanadas en La 1, la del Estado: un poco porque estamos convencidos de que el presidente del gobierno nos ve a través de la pantalla –y no queremos líos con nadie–; y otro poco porque, a mi madre, los trajes de Cristina Pedroche le dan frío. Y, solo con nombrarla, la mujer se levanta a por la bata y corre estresada por el pasillo, por si las campanadas comienzan sin ella y se le estropea el año. A mí, en cambio, el ritual se me atraganta. Y al intuir esa pasta pulposa que se me forma en la boca –¡y que no baja!, ¡y que no baja!–, me pongo de morros. Y ya no hay forma humana de que sonría. Ni en el nuevo año.

Así que…, ahí estábamos: el 75 por ciento del núcleo duro de los Rodríguez Pardo, a las doce menos veinte del pasado sábado. En la pole position de la Fórmula Uva, discutiendo de nuevo sobre cómo suenan los cuartos. Arranca el directo y… ¡Zas! ¿Dónde está Anne? ¡Ay Señor! ¿Pero dónde está Anne? ¡Igartiburu! ¡Sal ya! ¡Que no tiene gracia! Y Anne…, que no sale. Y empieza el horror familiar. Mi madre entra en pánico por si las campanadas no eran de verdad y, como con lo de la bata, el año se le chafa. Mi padre empieza a hacer un gesto extraño y pone la misma cara que yo cuando hiperventilo o se me pinzan las cervicales. Y yo –que había conseguido colar en los platos once uvas en vez de doce–, no paraba de reírme pensando en que –¡al fin!– no iba a tener que tomármelas.

Cuando el despropósito pasó, hasta yo me quedé… descorazonado. Sin Anne. Y preocupado por Mario. Porque al protagonista de 'Los Vientos' –ese cuento que el Nobel escribió–, no le gustan la tablets ni los móviles. Y como sospecho que el personaje es su alter ego, no dejo de preguntarme si Mario habrá podido tomarse las uvas. Porque, esta vez, en la tele no salió Anne. Y aunque yo no me trague mucho eso de que la suerte pueda conjurarse contra alguien por comerse o no unas uvas, todos nos aferramos a cosas absurdas para que no nos tiemblen demasiado las piernas cuando la vida nos cambia de golpe el decorado… O la tele por una tablet. O una vida a dos por una vida en solitario.

Feliz 2023. Les deseo lo mejor.