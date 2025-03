Suerte a José María Gil Tamayo

Comenta Compartir

Me gustaría que estas palabras llegaran al todavía obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, que pronto será arzobispo de Granada. Don José María no ... se acordará, pero mi mujer y yo le conocimos en Badajoz, donde nosotros vivimos. Nos le presentó el sacerdote de Badajoz Antonio Muñoz, paisano mío de Azuaga y gran amigo de Gil Tamayo. Aunque extremeño de nacencia y vocación, me encuentro muy vinculado al pueblo abulense de San Juan de la Encinilla, de donde es mi mujer y dónde llevo veraneando la friolera de 36 años. En la misa de hace unos días, el sacerdote celebrante, párroco de este pueblo, don Enrique, comunicó que don José María tenía prevista una visita pastoral a dicho pueblo y, que debido a su nuevo cargo, ya no sería posible. Pena y decepción ha causado dicha anulación de tan esperada visita. Muchos tenían la ilusión de que don José María visitara este pueblo abulense de escasos habitantes y la esperanza de que varias personas de edad muy avanzada, una de ellas a punto de cumplir 101 años, vieran, quizás por última vez, a un obispo en el lugar de su nacimiento. En fin, sirvan también estas palabras para expresar mi admiración y cariño hacia José María Gil Tamayo, y desearle mucha suerte en su nuevo cargo y que Dios le guarde durante muchos años.

Temas

Cartas a la directora