El sueño transversal

El momento en el que más opciones hubo de cambiar las inercias de siempre fue en los inicios de Podemos y de Ciudadanos, siendo el ... culmen de ello cuando todas las encuestas daban como posible ganador al partido de Albert Rivera. Era cuando Ciudadanos hizo normal pactar con un lado y con el otro, y cuando Podemos aportaba la frescura y la fuerza de luchar contra injusticias sin explotar la alfalfa ideológica. Fueron momentos en los que lo transversal parecía una opción que ilusionaba a una población descontenta y enfadada con la vieja política. Después vino el declive, cuando Albert y Pablo mostraron sus verdaderos rostros. El resultado ya lo vemos y el final del mismo ya se intuye.

Y está clara cuál es la fórmula del éxito. Soraya Sáenz de Santamaría ya lo sabía, pero no pudo, no supo o no la dejaron. Hace poco también lo intentó Arrimadas, y aún lo sigue intentando, pero todos tenemos claro que su momento pasó, por su incapacidad, su cobardía o su falta de voluntad.

Y ahora parece que es Yolanda Díaz la que lo quiere intentar. Demuestra inteligencia por su parte, o por quién le asesore para poner encima de la mesa el punto de partida. El tiempo determinará si la voluntad es real y si es lo suficientemente inteligente y valiente para llevarlo a cabo. El camino ya lo han marcado el fracaso de otros. En tiempo veremos si la intención es real o solo una estrategia más de la vieja política. Ojalá la lógica desconfianza no vuelva a dar en el clavo. Como con sus predecesores, «por los hechos los conoceréis»...