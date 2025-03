El sueño industrial de Cáceres

Ha dicho Luis Salaya que 2022 va a ser para Cáceres el año de la industrialización, o al menos el año en el que van ... a quedar sentadas las bases de un futuro y prometedor sector industrial en la ciudad. Confía en la capacidad de atraer empresas que tendrán el Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético (CNIAE) y el ecopolígono CC Green, para los cuales espera el alcalde importantes avances en el año que acaba de empezar. El CNIAE parece cosa hecha porque, aunque todavía ni siquiera se ha presentado el proyecto, ya cuenta con presupuesto y con un convenio de puesta en marcha firmado entre el Ministerio de Ciencia y la Junta de Extremadura. Lo de CC Green está más en pañales y no deja de ser una apuesta a largo plazo, aunque se han comenzado a dar los primeros pasos administrativos y los promotores aseguran que existe un acuerdo para la llegada de un gran 'data center', que sería la primera piedra de un plan de captación de empresas mucho más ambicioso para ocupar las 300 hectáreas que está previsto urbanizar en el ecopolígono, junto a Las Capellanías.

Cuesta imaginar que en una ciudad que vive desde hace décadas del empleo público, el turismo y el sector servicios se pueda poner en pie en relativamente poco tiempo un tejido industrial de cierta relevancia. No se trataría además de cualquier industria, sino de un tipo muy concreto que tiene que ver con las llamadas energías limpias y el sector tecnológico. Esa es la apuesta política del momento y cualquier iniciativa que no se ajuste a estrictos criterios medioambientales queda fuera de antemano, como ha pasado con la mina de litio de Valdeflores, y hasta con la fábrica de cátodos para baterías que la empresa Phi4Tech planea instalar en algún lugar de la provincia, aún no se sabe dónde, y para la que el Ayuntamiento de Cáceres se autodescartó a las primeras de cambio.

Es paradójico que ese mismo afán por preservar los valores ambientales sea el que ha hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tumbe, a raíz de un recurso presentado por Adenex, la modificación del plan de urbanismo que permitía instalar grandes plantas solares en suelo protegido. A falta de concretar con exactitud qué proyectos de fotovoltaicas de los muchos que hay sobre la mesa se ven afectados, lo cierto es que la sentencia del TSJEx socava uno de los pilares sobre los que se pretende basar esta nueva industrialización de la ciudad de Cáceres, como es el acceso fácil y barato a la energía servida por la decena de fotovoltaicas que se están intentando ubicar en el gigantesco y desaprovechado término municipal cacereño. El fallo del TSJEx no afectará en principio a Los Arenales, la planta de 150 megavatios que ya tiene terminada Iberdrola junto a Malpartida, ni tampoco a la que ha construido Alter Enersun junto a la N-630 entre Cáceres y Casar, pero sí a otras que se pretende sacar adelante en los próximos meses, especialmente la que proyecta Acciona cerca de Aldea del Cano con nada menos que 1.000 megavatios. El Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Supremo para intentar salvar este gran obstáculo con el que se ha topado en sus ambiciosos planes industriales.