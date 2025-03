Sueño y deseo

Comenta Compartir

Anoche cuando dormía no soñé con una fontana que fluía, ni con una colmena de doradas abejas, ni con un sol radiante, como lo hacía ... el gran poeta Antonio Machado. Tampoco tuve una ensoñación erótica que removiese mi ya envejecido cuerpo. Fue algo más prosaico, más del día a día, más de esas cosas que bullen dentro de ti en un deseo onírico y persistente que desea hacerse tangible y presente, como es completar la aseveración freudiana de que el sueño es la realización de un deseo, lo mismo que el cerdo no sueña con rosas y sí con bellotas. Soñé que Pedro Sánchez cesaba, que se marchaba, que desaparecía y que otra gente nos gobernaba y nos conducía. No voy a decir que era el país de las maravillas de Alicia, porque la política en España no está para filigranas y los políticos actuales carecen de cacumen para hacerla atractiva, pero sí que había desaparecido la mentira y el deshonor, y existía un plan para toda la nación y se arrumbaba el indigno troceo de su historia, su lengua y sus tierras, y donde sus ministros defendían sus productos en lugar de tirarlos con sus insensatas palabras a los vertederos europeos. Ví a través de esa niebla que cubre toda ensoñación que Sánchez, ya sin Falcon, en vuelo regular, seguía la ruta de Zapatero y allá en Bolivia y Nicaragua, enfundado en sus pantalones, modo Rolling Stones, soltaba soflamas sobre los avances sociales que logró, en especial en el aborto y la eutanasia ¡Qué precioso sueño la marcha de Sánchez! Tan hermoso era que al saltar de la cama anduve un rato perdido en la fantasía, hasta que me asaltaron los versos calderonianos de «...que toda la vida es sueño,/ y los sueños, sueños son».

Cartas a la directora