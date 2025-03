El sueldo de miseria de los cómicos

«Algunas empresas ofrecen a los actores un sueldo de miseria». Con esta frase dura y real la actriz y directora Memé Tabares ha presentado ... oficialmente la Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura (UAPEX). Nace como asociación, pero hubiera sido más adecuado haber creado un sindicato. La situación del sector es tan extrema que pide a gritos algo mas que visibilizar su precariedad. Desgraciadamente esta triste realidad está ya visibilizada desde hace mucho tiempo, pero de nada ha servido.

Sí, hay trabajo, hay oferta cultural en nuestra región, pero en muchos casos las condiciones y los salarios son escandalosos. Pongamos como ejemplo Cáceres, 'ciudad de festivales'. A la hostelería y al turismo les va muy bien por lo que se ve, pero ¿les va igual de bien a los 'actores principales' de esa oferta cultural (técnicos, intérpretes, directores, gestores, productoras, pequeñas empresas, etc)?. Los datos y ellos dicen que no. La cuenta de resultados no está equilibrada. Turismo se aprovecha de cultura, pero la cultura no le saca el mismo provecho al turismo. Trabajan para divertirnos, entretenernos, hacernos soñar, pensar, y para que otros ganen dinero; pero ellos cobran «un sueldo de miseria».

Es injusto que mientras a nivel artístico y profesional el teatro en Extremadura ocupa uno de los primeros puestos en nuestro país (optamos este año a tres o cuatro Premios Max) la situación laboral no va acorde. Lo de la música y los audiovisuales es aún peor, pero el teatro siempre ha ido por delante en nuestra región en lograr avances que luego han servido a otros sectores de la cultura. La UAPEX (¿es obligatorio que todo en Extremadura termine en x?) es muy oportuna (No es la primera, antes ha habido varias), pero se hace necesario un 'brazo armado' tipo sindicato. Son artistas, pero también trabajadores.