Suegras y sabañones

En la tele ya no echan programas de terror salvo los telediarios. Mi suegra (90 años) no se pierde uno y entra en casa descompuesta. « ... Hay que ahorrar luz y gas porque viene un invierno mortal, lo han dicho en la tele», propone previsora. Mi suegra y sus amigas, enganchadas a los telediarios, pronostican el retorno del brasero de picón, las manos moradas y los sabañones en las orejas. Han vivido inviernos duros, saben de qué hablan. Pero ni 'centennials', ni 'millennials', ni la 'generación X' ni tan siquiera los 'baby boomers' sabemos lo que es un invierno de verdad. Creemos que se trata de un monstruo de ficción que daba mucho miedo a los Stark en 'Juego de Tronos'. Como a la hora del telediario estamos en el chiringuito con un tinto de verano, no nos enteramos de la que están preparando los rusos, que manejan los inviernos con destreza, ya sea para vencer a Napoleón y a Hitler, ya sea para derrotar a Europa si no hacemos caso a nuestras suegras.

