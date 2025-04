Sucesiones

No hace falta que a la todopoderosa HBO se le haga publicidad desde aquí, pero recomiendo mucho la veterana comedia 'Veep', en la que claramente ... está inspirada (copiada) la serie española que protagoniza Javier Cámara y que en su primera temporada se llamó 'Vota Juan'. Viéndola te das cuenta de la mezcla de factores irrelevantes y pulsiones personales que en ocasiones, más de las que imaginamos, conducen a adoptar decisiones importantes desde puestos de responsabilidad. 'Veep' cuenta las andanzas diarias de la vicepresidenta de Estados Unidos que llega a alcanzar, pese a sus meteduras de pata constantes, la presidencia norteamericana por un cúmulo de casualidades. Por supuesto, es una caricatura, pero las caricaturas, recuerden, no equivalen a mentiras, sólo son exageraciones. No obstante, la serie que ahora está de moda en la citada plataforma y a la que uno también se ha enganchado es 'Succession', que, como indica su título, escarba en todas las tretas de los miembros de una familia que aspiran a suceder al patriarca y gran magnate, o que se esfuerzan en impedir que lo consiga el otro.

Ambas series me vienen a la cabeza la semana que la sucesión del Partido Popular de Extremadura ha sido noticia tras informar este diario que Génova no piensa, como candidato oficial, ni en José Antonio Monago ni en Fernando Pizarro. La tercera vía que ha elegido, el tapado o tapada hasta ahora, es María Guardiola, quien ya suma siete años como concejala en Cáceres y antes formó parte del propio Gobex de Monago, pero que ciertamente supondría un aire de renovación entre los populares de cara al electorado.

Esto es lo que hay hoy, el resultado final vaya usted a saber. Pedro Sánchez era un completo desconocido y Pablo Casado no era el favorito del aparato del PP, pero en el caso de Guardiola se da la circunstancia de que la candidata oficial es también la desconocida, tal y como sucedió con Isabel Díaz Ayuso. En los mentideros madrileños por eso se cuenta que Casado impulsará en Extremadura la fórmula Ayuso. Tengo la impresión de que, salvo en esta semejanza estratégica y en el hecho de ser mujeres, poco tienen que ver, dicho sea a favor de la cacereña.

En 'Succession', vuelvo a la serie, parece que el patriarca se va pero nunca se acaba yendo, para desesperación de los aspirantes. Guillermo Fernández Vara fue tajante en 2019 aunque eso supusiera desmentir sus propias palabras cuando dijo que no suprimiría la limitación de mandatos; la quitó y le trasladó a la familia socialista que se dedicaran, por consiguiente, a trabajar y no a buscarle o autopromocionarse nadie como sustituto. Salvando el donde dije digo... que va de suyo en los lances políticos desde el conde de Romanones («cuando digo jamás me refiero al momento presente»), parece que hizo lo correcto en clave interna. Y tal vez eso explique que le sentara tan mal el movimiento de la Isabel socialista, Gil Rosiña, deseosa de tener algo de peso en la estructura del partido, por lo que pudiera pasar en el futuro.

Monago también parece que se iba, pero todavía no ha dicho que lo vaya a hacer. A este paso, cuando lo haga no le importará a nadie porque ya todo el mundo lo tendrá asumido. No parece que lo haya gestionado bien, quizás por albergar la esperanza de que, a falta de un mirlo blanco en el PP, Génova comprendería que él todavía encarnaba la mejor opción en Extremadura. Y no digo que, efectivamente, no haya habido meses en los que se ha podido ver así desde Madrid. A veces, la ola de la política nacional es suficiente para devolver o aupar a alguien en el poder en las provincias, sin necesidad de grandes méritos ni argumentos.