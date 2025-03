No subirse a la parra con Olivier

Puede que extrañe a jóvenes aficionados al deporte rey la situación que vive el C D Badajoz, en manos, supuestamente, de fuertes empresarios que prometen ... el oro y el moro. Los que ya tenemos una cierta edad, sabemos que esto es solo una quimera, un engaño. El fútbol, tal como está concebido hoy, es insostenible económicamente hablando. Entiendo que estos jóvenes aficionados se ilusionen con las promesas que realizan los negociantes del fútbol, pero hay que ser realistas. El fútbol de hoy es una empresa. Si marcha bien me monto en el carro y si es al contrario abandono.

El C D Badajoz, en etapas anteriores, tiene experiencia con estos encantadores de serpientes. Desde Carlos Uriarte, y eso que este tenía vinculación con Badajoz, pasando por Bahía torneos y concierto, Marcelo Tinelli, Javier Tebas, Antonio Barradas, hasta llegar a Joaquín Parra y hoy Oliver con el grupo de empresarios mexicanos. Todas estas etapas han sido las peores de la historia del club, llegando a desaparecer. ¿por qué va a invertir alguien en un club donde no tienen ningún tipo de vinculación con la ciudad? No nos dejemos engañar. Puede encantar y entusiasmar que, con la supuesta entrada de capital, se conseguirán metas deportivas altas. Se pueden ofrecer cuantiosos contratos a futbolistas, incluso exagerados para la categoría que ostenta el club, pero si las metas no se alcanzan y los magos de la gestión no obtienen réditos económicos a corto plazo, desaparecen como el Guadiana.

Las etapas más gloriosas del club siempre han estado ligadas a personas de la ciudad y jugadores de la casa que sienten el club como algo suyo. Menos poder económico, pero más pasión, entusiasmo, sentimiento y amor por el club de su ciudad. Desde Vicente Folgado, Antonio Guevara, que se comienza a construir el mejor equipo canterano de nuestra historia, Félix Castillo, consiguiendo el ascenso a Segunda División, como presidentes, pasando por jugadores canteranos como Tienza, Generelo, Lavado, Pancho, Ceballos, Edu, Kiko Borrego, Bravo, Paco Herrera, Marmesat, 'Cerebro González' (estos tres últimos hijos adoptivos de Badajoz), así como con Rogelio Palomo y Paco Herrera al mando y con jugadores como Juan Pedro, Valverde, Rodri, Macarro, Durán, Chino, Pedro, Fael, Alegre, Marcial, Izquierdo, Blázquez, Pozo, Mínguez (estos dos también adoptivos pacenses), Vidal, Pablo,... logrando el ascenso a la Segunda División.

Después de esta etapa dorada del club, comenzó la de los ilusionistas que nos llevó a la desaparición del club. Nuevamente gente pacense tuvo que reconstruir lo destruido, como Fernando Valbuena y Pablo Blázquez. Reparada la situación, comienzan a aparecer nuevos oportunistas, aprovechando la buena situación económica del club, sin deudas, para hacer falsas promesas y realizar sus negocios principales y realizando una gestión donde la transparencia brilla por su ausencia.

La situación del club no pinta bien. El futuro no es prometedor. El porvenir o destino pasa por aceptar la realidad. Es mejor tener un club dirigido por gente que sienta el club, aunque no se alcancen los objetivos deportivos que prometen comerciantes o traficantes de fútbol, que volver a desaparecer. Extremadura cuenta con muy buenos futbolistas. Apostar por cantera es supervivencia del club. Ello supondría implicación total por parte de jugadores, directiva y aficionados. El último ascenso a Segunda se consiguió con muchísimos jugadores pacenses. Fijémonos en el Athletic de Bilbao, cantera absoluta y codeándose con los grandes del panorama futbolístico español.

Disfrutemos del fútbol de nuestra ciudad, estemos en la categoría que estemos. No en vilo continuamente por temor a posibles fugas de dirigentes y la consiguiente aniquilación del club.