¿Por qué sube Vox?

Creo que más que una estrategia electoral efectiva, Vox tiene poderosos aliados que, por su torpeza y cerrazón, le dan alas en cada cita electoral. ... El cinismo de Pedro Sánchez, exigiendo al PP que haga con la extrema derecha lo que él no hace con la extrema izquierda, ni siquiera con los filoterroristas de Bildu, no es algo que pase desapercibido en el electorado. Eso y la desorientación de Pablo Casado, marcando distancias para demonizar a Vox, incluso sumándose a las tesis de PSOE y UP, forjan para el partido de Abascal un caladero de votos creciente. Lo llevan en brazos.

A Vox no se le anula despreciándolo, porque en el electorado hay una foto fija sobre los extremos y, aunque desde el Gobierno se pretenda dar carta de naturalidad al pacto con la extrema izquierda y a los acuerdos con separatistas, delincuentes golpistas y proetarras, esa visión planea por encima de todos los discursos. Ya puede Pedro Sánchez salir seriecito y con poses de estadista universal, que la gente distingue muy bien entre lo que dice y lo que hace. El declive de Pablo Casado se inició el día que Vox presentó una moción de censura y él se alineó con PSOE y UP. Medio PP lo perdió en aquel envite y el otro medio al poner bombas fétidas al paso de Isabel Díaz Ayuso. Ahora tendrá tiempo para analizar su alocada deriva hacia ninguna parte. Coincido con Pablo Echenique, Yolanda Díaz e Íñigo Errejón, cuando afirman que al aislar a Vox se le victimiza y eso lo catapulta, pero en el PP, al menos hasta ahora, veían normal la extravagancia de un gobierno social comunista y levantaban cordones sanitarios para que no se les viera, ni en fotografías, al lado de Vox. Vox crece en cada cita. Empezarán a bajar cuando su presencia se naturalice Otra. El prestigio de la clase política repta por el suelo y si todos se unen contra Vox, lo señalan como diferente. Y eso también sopla sus velas. ¿Ignoraban las exlumbreras del PP que la militancia y su base electoral está más cerca de Vox que del PSOE, UP, ERC, Bildu...? Se enterarán cuando el «sorpasso» se haya hecho efectivo, pero ya será tarde para ellos. Y tal vez para el Partido Popular. Las elecciones en Castilla y León han confirmado que el voto masculino a Vox dobla al femenino. ¿Por qué? Para explicarlo se argumenta que en las feminazis también tiene Vox aliadas poderosas, por el hartazgo que provocan, señalando al hombre, en general, como un machirulo incapaz de salir de su entrepierna. Mientras los demás se suman a sus pamplinas, Vox les planta cara. Otra fuente proteica de Vox es la inmigración ilegal, porque el buenismo exagerado, aderezado con repuntes de violencia callejera por una parte de los acogidos, ha puesto a muchos pueblos en situaciones límites, aunque se exagere intencionadamente su incidencia real. Todos demonizan a Vox pero, ni con el barnizado que practican los corifeos del Gobierno, pueden descabalgar la creencia asentada en la calle de que es más honesto, ético y moral pactar con una supuesta extrema derecha, que negociar con gente que se jactan de ser enemigos de España, con los que se alinean con separatistas y con los herederos de ETA. Esa ceguera es otra poderosa aliada de Vox. Y, mientras tanto, Vox aguanta el tirón y crece en cada cita. Empezarán a bajar cuando su presencia se naturalice.

Opinión HOY