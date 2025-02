El otro Stalin

Comenta Compartir

Stalin, del que Putin quiere ser digno sucesor, hizo méritos más que sobrados para pasar a la historia como un genocida. Pero las truculencias del genocidio nazi son las más famosas. El holocausto ucraniano fue una hambruna provocada por Stalin entre 1932-1934 en la ... que murieron 3.900.000 personas. El pueblo ruso tenía puestas sus esperanzas en el nuevo régimen, y se encontraron con una dictadura. Los postulados del marxismo, bastante difíciles de lograr, no surtieron ni una mínima parte del efecto que se esperaba. Golpes de efecto, como el Metro de Moscú convertido en museo. Eso no soluciona la vida de los condenados a la estrechez, en pisos de 40 metros, la vigilancia y opresión, el riesgo de la deportación a Siberia en un estado policial. Para vivir bien había que ser del partido. Los chicos rusos de antes de la Perestroika soñaban con vivir como los yankis, vaqueros, hamburguesas y Coca Cola. Esto sería un mal menor al lado de los «gulags», donde se hacía una rigurosa selección y a los científicos se les encomendó la creación de armas nucleares, so pena de pasarlos por las armas. Hitler optó por el suicidio, mientras Stalin murió «decentemente en su cama» como en el 'Romance sonámbulo' de García Lorca, en su dacha de Kuntsevo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión