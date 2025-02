Sorprendente cambio repentino

Comenta Compartir

Sorprendente el cambio demostrado por nuestras administraciones autonómicas y locales. El Ayuntamiento de Navalmoral dice que en cinco meses tendrá listos los permisos para que la gigafactoría china de baterías de litio pueda emprender las obras en su polígono industrial. El alcalde de Cáceres, Luis ... Salaya, urge a la promotora de la mina de litio para que presente su proyecto de mina soterrada lo antes posible para decidir si lo autorizan, lo que me parece un camino de esperanza para que nuestro litio, el más abundante de España, ante la necesidad perentoria del mismo y quizás empujados por Europa, pueda al fin ser explotado y se creen los puestos de trabajo que la empresa promete, aumentados por los que crearía la factoría de cátodos que se instalaría en las inmediaciones de la mina de Valdeflores. En estas cuestiones no deben primar los puntos de vista particulares, sino las necesidades de las mayorías y el aprovechamiento de los recursos naturales que posee la ciudad y la provincia de Cáceres, pues si esperamos, cuando queramos hacerlo llegaremos tarde. Guillermo Fernández Vara se reúne con el presidente de Portugal y en sus conversaciones están las comunicaciones viarias entre Portugal y Extremadura, con el puerto de Sines por medio, como eje central. Cáceres está en una situación privilegiada en el eje Lisboa-Madrid, equidistante de ambas capitales. Como nexo principal nuestra capital, separada por menor distancia de Sevilla y Salamanca, lo que permitiría que el futuro 'data center', que proyecta Ingenostrum, diera el máximo beneficio y creara bastantes más puestos de trabajo, lo que situaría a Cáceres a la cabeza de la modernización de este tipo de empresas. Creo que este es el camino, la agilización de permisos, previos los estudios necesarios, pero que no duerman en los despachos pendientes de si un animal o una planta puedan estar en medio de la industrialización deseada. Hay muchos kilómetros cuadrados alejados de las poblaciones hoy cautivas de las ZEPA, el medio ambiente y las asociaciones ecológicas, donde los mismos podrían vivir.

