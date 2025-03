El sopicaldino

Desde que el Teatro Estable Cacereño representó en 1990, (primera edición del Festival de Teatro de Cáceres), en la Plaza de las Veletas, la obra ' ... Welcome Isabel' según el guión que escribí como 'Isabel, Reina de la Paz', he pensado que sería un aliciente para la visita a nuestra Ciudad Antigua, tomar fragmentos de nuestra rica historia para dar vida a los monumentos.

Conseguí una ayuda de un programa europeo (DUSI) para llevarlo a cabo interpretando dos actores, con participación del público, la entrega a los cacereños de las Ordenanzas Municipales. Como esperaba, consiguió un gran éxito aunque la subvención no llegué a cobrarla porque la empresa con la que me asocié debía dinero a la Seguridad Social. Tuve que pagar a los actores y todos los gastos, porque en mi forma de ser no encaja engañar a nadie.

Mi sorpresa, agradable, ha sido encontrar a quien fue la Reina Isabel haciendo el papel de criada, inventora del 'sopicaldino', en la representación que se ha realizado hace unos días en el Palacio de los Golfines de Abajo. A Pilar Contreras la acompañaron Rubén Arcas (D. Cayetano Golfín) Diego Real (Mariscal Soult) y Juan Pedro Martín (D. Álvaro Gómez Becerra). El guión ha sido de Montaña Granado.

A todos ellos les puse una nota de 'sobresaliente' y aprecié la profesionalidad adquirida en la Escuela de Arte Dramático. También felicité a la empresa Insertus que ha sido quien la ha organizado y a los representantes de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, a los que animé a seguir todos los fines de semana. El secreto para conseguir aumentar las pernoctaciones es contar con actividades complementarias de calidad. No puede ser cualquier cosa. Y no seríamos los primeros, porque ya lo he visto en otras ciudades históricas (la mejor en Cuéllar).