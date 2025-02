La sonrisa de la Mona Lisa

Alguien dijo el otro día en clase que el lienzo que más le había impresionado en su vida era la Mona Lisa. Pero no por ... su técnica, ni por su composición. Ni siquiera por su famosa sonrisa, sino por su tamaño. Pequeño, breve, diminuto incluso, sobre todo si, cuando vas a París y visitas el Louvre, comparas la realidad de sus dimensiones con las que sugiere su reproducción en los libros de Arte. Me pasó lo mismo que a ti, le contesté. Y me pasó tanto que, entre la decepción y el gentío, por poco acabo subido a una silla y dando saltos para robar la foto prohibida. Solo se trataba de decir: yo estuve allí y la vi.

Tiempo después sufrí ese mismo shock al ver la Sirenita de Copenhague que, plantada en medio del mar, o eso me pareció, como camines a paso ligero, te la saltas y ya no la recuperas. Luego he padecido otros chascos, pero no del mismo estilo porque, como la Mona Lisa, los mortales somos así: pequeños, breves, diminutos incluso. Mucho menos de lo que los otros esperan. Una foto de libro con el tamaño sobredimensionado. Como yo, sin ir más lejos. Como todos, quiero creer. Aunque, a mí, Vladimir Zelenski sí me parece exactamente lo que es: un hombre grande con un cuerpo pequeño. Y Putin, también: un hombre pequeño con un cuerpo pequeño.

Pero la gracia de la Mona Lisa no está en su tamaño, sino en su sonrisa. Siendo preciso, puede que la gracia no sea ni suya, sino de Leonardo da Vinci. Al parecer, el maestro pintó a Lisa Gherardini, la noble florentina escuetamente retratada, mediante la técnica de la sonrisa inalcanzable. En realidad, un truco, un ardid, una ilusión. Y por eso, a medida que uno enfoca más y más la vista hacia su sonrisa, esta se desvanece. Se esfuma. Desaparece. Y el espectador ya no sabe si la Mona sonríe o fue uno mismo quien la hizo sonreír. La esperanza es, a veces, también así. Uno cree ver lo que aún no está y se vuelve ciego ante lo que sí. Por eso, al final, cuando contemplamos ese cuadro, el tamaño es lo único cierto en él. Como Zelenski, que es Grande, aunque no nos sonría inalcanzablemente. Como Putin, que seguiría siendo pequeño, aunque Da Vinci lo pintara en un lienzo grande y con una sonrisa inalcanzable.