Comenta Compartir

Leo diariamente este periódico y, además de las noticias del día, me gusta que algunos artículos me hagan sacar una sonrisa. Juan Francisco Caro, que ... se despidió el viernes de la sección que tenía, me ha hecho recordar con agrado aquellas vivencias que tuvimos en nuestra infancia y juventud. Con sencillez, nos ha ido contando: anécdotas, fiestas, costumbres... que se repetían por estos pueblos de la Campiña Sur, como igualmente sucedería en otros, un poco más alejados. Espero que vuelva pronto con tus escritos. José Ramón Alonso de la Torre me divierte cuando escribe también de otros tiempos, así como de las ocurrencias de su suegra y su mujer, los vecinos, las tiendas... Rosa Palo también te hace sonreír con sus artículos. En fin, que, entre la política, el volcán, la pandemia y tanta desgracia, nos viene muy bien leer algunos artículos diferentes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión