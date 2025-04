Valores, más allá de las diferencias

Comenta Compartir

Desde el domingo 21 de mayo, tras el partido de fútbol Valencia-Real Madrid, el mundo del fútbol, la televisión, las redes sociales e incluso ... la política no dejan de hablar de lo ocurrido con uno de los jugadores del equipo blanco, Vinicius, quien fue objetivo de burlas e insultos de todo tipo. Un acto que se considera racismo. Vinícius José Paixao de Oliveira es un chaval brasileño de 22 años que, como tantos otros, soñó desde muy pequeñito querer ser futbolista y que gracias a su esfuerzo y trabajo hoy está en uno de los mejores equipos de fútbol del mundo. Su tesón por querer lograr sus sueños lo hace más diferente a los, seguramente mindundis, que lo han insultado por no ser capaces de ver más allá del color de piel que cada uno gasta. Este acto racista del que todos hablamos y al que todos, espero, condenamos, me hace ver, como siempre, que el problema no es que unos tontos se crean listos y vayan por la vida creyendo que son más que un chico de color que juega a la pelota, no. El problema es que se ha dejado atrás lo más preciado que un ser humano puede tener, sus valores. Aquello que nos hace íntegros y nos define como persona. Hoy prima el ego y la violencia gratuita. No somos capaces de remar unidos hacia un fin común, preferimos el 'sálvese quien' pueda olvidando al de al lado. Me duele ver como una sociedad que tiene a su mano herramientas nunca imaginadas se queda estancada en el insulto y en la bestialidad por ser de un diferente color, clase, sexo, ideologías o multitud de diferencias que nos hacen ser singulares y únicos. Dicen que aquello que une a las personas no son sus diferencias, sino sus valores.... Pongámoslos, pues, en práctica.

