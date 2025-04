Sombrero tenebroso

Comenta Compartir

De pequeña en los caballitos (denominación general en la feria) me gustaba mucho el carromato del Oeste. Porque tenía un sombrero vaquero que siempre me ... ponía. Entiendo a Bolsonaro. Ha recibido al presidente de Perú, Sombrero Luminoso, según Federico, y se ha puesto su sombrero gigante. No creo que se pueda resistir la tentación. Tampoco la de llamar paletos a los del condado de Tennessee que quitó 'Maus' en los colegios por sus mujeres desnudas y palabras malsonantes. Da igual, te vas a la cosmopolita Manhattan y cancelan una función escolar de 'El mercader de Venecia' porque Shylock atenta contra el orgullo de la comunidad judía. No sé para qué innovan los escolares con Shakespeare, pudiendo hacer 'Nuestra ciudad' de Thorton Wilder, como hemos visto siempre en las películas y series. El monólogo de Shylock es una cumbre de la literatura, del teatro. Pero hay neoignorantes con un sombrero tan grande que no les deja leer. Ni comprender.

