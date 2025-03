Una solución pactada en Ucrania

Comenta Compartir

Desde el 24 de febrero contemplamos impacientes la tragedia del pueblo ucraniano, sacrificado en el altar de la libertad, estando ante una de las realidades ... humanas más tristes: la guerra. Hemos sido espectadores de la invasión de Ucrania, nación soberana, por Rusia, ambas herederas directas de la antigua URSS. El comportamiento de la Federación Rusa no ha sido ni de buena vecina, pues su proceder invadiendo a Ucrania le ha traicionado, ni la de hermana mayor, porque no la ha tratado con cariño y protección, como acostumbran los hermanos mayores a los pequeños, sino de persona cruel, celosa de los éxitos de sus prójimos, pero no de ella.

El pueblo ucraniano no está protegido suficientemente por su ejército ante eventos de este tipo, pues la relación de fuerzas entre los ejércitos de Ucrania y Rusia es muy favorable al de esta última, siendo el de esta, probablemente, uno de los ejércitos con mayor capacidad destructora del mundo. Ante esta correlación de fuerzas, el pueblo ucraniano está ante la disyuntiva de la derrota o la resistencia popular. Ante estas alterativas los pueblos tienden llevados de su amor propio, de su dignidad y de cierto romanticismo a elegir la segunda: la rebelión popular y a perseverar en ella hasta la derrota por agotamiento, o a que sean auxiliados por otros ejércitos que ayuden al nacional, dándose pocas veces el abandono de los ejércitos invasores por derrota o desidia. De todo ha habido. La ayuda a Ucrania se está expresando en solidaridad de muchos países occidentales, especialmente la UE y EE UU, en forma de ayuda militar y humanitaria, lo que tendrá como consecuencia prolongar la resistencia y también la agonía del pueblo de Ucrania hasta conseguir un armisticio, que sea preámbulo de una paz justa y duradera. ¡Ojalá sea pronto! Sin ayuda de otros ejércitos y no solo de material hasta ¿cuánto durará la resistencia del pueblo ucraniano? Pero aprendamos de la historia. La guerrilla siempre fue la guerra de los débiles, de quienes teniendo menos fuerzas y medios supieron sacar provecho del conocimiento que tenían de su terreno y actuaron con audacia, contando siempre con la confianza y apoyo de sus paisanos, tanto que se ha llegado a decir que la geografía es un arma para la guerra (Y. Lacoste). La guerrilla no es nueva, pues en la Historia la podemos encontrar en muchos lugares, épocas diferentes y, con ligeras diferencias, desde Viriato contra los romanos, hasta la del Vietcong contra los estadounidenses en Vietnam, o las protagonizadas en Afganistán entre las más recientes. Tanto en unas como en otras atacaron por sorpresa, se retiraron, escondieron o reagruparon en lugares tan solo conocidos por los miembros de la partida o guerrilla. Ahí radicaba su éxito, en la sorpresa, tanto en el ataque como en la retirada. Esto lo proporciona el conocimiento del terreno y el apoyo popular. Así, por ejemplo, se comportó el pueblo español en la Guerra de la Independencia, donde el pueblo en armas vino a suplantar al ejército español que por su debilidad oponía poca resistencia al gran ejército francés, el mejor de su época. Ahora sucede lo mismo, siendo el ejército ucraniano muy inferior al ejército ruso. Tanto éxito tuvieron aquellas partidas en España, que los franceses les temieron más que a los ejércitos, pues representaron «la verdadera guerra nacional del levantamiento del pueblo de los campos, de aquellos ejércitos espontáneos, nacidos de la tierra como la hierba nativa, cuya misteriosa simiente no arrojaron las manos del hombre» (Pérez Galdós). Tanta fue la generalización y actuación sistemática de la guerrilla, que la guerra convencional pasó a un segundo plano durante algún tiempo. Así, lo novedoso de la Guerra de la Independencia fue la guerra de guerrillas, ese monstruo de mil cabezas con el que Napoleón no esperaba encontrarse, cuando invadió España, convencido de su superioridad militar. Rusia es la potencia hegemónica terrestre en Europa, y Ucrania poco puede frente a ella, de ahí que los triunfos que se le arranquen parecerán mayores. Con la guerrilla, el pueblo español (ahora el pueblo ucraniano) terminó ayudando al propio ejército que, auxiliado por los ejércitos portugués e inglés, conjuntamente, vencieron al ejército francés en la Península Ibérica. Pero sin ayuda de otros ejércitos y no solo de material hasta ¿cuánto podrá durar la resistencia del pueblo ucraniano? A corto plazo, no se ve que el ejército ucraniano vaya a contar con más auxilio que el del material militar anunciado. Es tan poderoso el enemigo, Rusia, que produce pánico en todos. Los pueblos de Occidente apuestan más por el sacrifico de Ucrania que por su salvación, pues están dispuestos a exigirse en solidaridad, pero dudo que esta vaya hasta el sacrificio de vidas humanas. Por ello tan solo queda la búsqueda de soluciones políticas que podrían pasar por fórmulas antiguas como fue la de los «estados tapones», que tras el Tratado de Utrecht (1713) contribuyeron a la paz. Se conocieron como «estados tapones» aquellos que estuvieron situados entre dos potencias mayores con intereses enfrentados (Francia e Imperio de los Austrias) como fueron Holanda y Saboya, pues su independencia y seguridad dependía de su equidistancia entre las grandes potencias vecinas. Así, contribuyeron a la paz en el continente, mientras que del mar se encargó Gran Bretaña, que terminaría siendo el árbitro de la situación. Ahora viene a ser lo mismo, pero mucho más complejo, porque son más los actores y por la barbarie ejercida por Rusia. Entre la Federación Rusa y la OTAN, los Estados de Bielorrusia y Ucrania terminarán actuando como estados tapones en lo defensivo con independencia de las organizaciones económicas o políticas a las que puedan pertenecer en el ejercicio de su soberanía. Por ejemplo, la UE, parece evidente, no tardará mucho en incorporar a Ucrania, y correrá con su reconstrucción de una forma u otra, pues dudo se le pueda sacar algo a Rusia. Siempre será más barata la reparación que la diáspora del pueblo ucraniano por Europa. En el mar se seguirá con el equilibrio inestable que actualmente rige. Y China sin decir nada, observando, pero al acecho. El concierto de las naciones debe alcanzar etas u otras salidas más ingeniosas de organización político-territorial y defensivo para terminar con esta situación injusta de guerra y destrucción que están sufriendo Ucrania como país y, sobre todo, su pueblo. Tras la derrota de Napoleón los tratados de París y el Congreso de Viena organizaron la convivencia de las naciones, que no dejó de ser un apaño, pero funcionó. Mientras tanto, sigue el sacrificio de los ucranianos.

