Nuestra solución: el litio

Hace ya bastante tiempo que discutimos si debemos explotar o no el litio en las zonas en la que se encuentra en Valdeflores (Cáceres), Las ... Navas (Cañaveral), San Expedito o mina El Trasquilón de Valdesalor (Cáceres) y en la mina Tres Arroyos (Alburquerque); es decir, que gran parte de ese material se encuentra en Extremadura y todavía nadie ha tomado la decisión firme de empezar a explotarlas, con el futuro tan impresionante que tienen. El litio ha tomado en la actualidad tal importancia en la creación de baterías de iones que con este mineral lo convertimos en una de las principales opciones para dejar atrás los combustibles fósiles, que bastante daño nos están ocasionando, y además las baterías de litio han tenido un crecimiento tan importante que también sirven para satisfacer la tecnología de relojes, cámaras, teléfonos y, en gran medida, coches eléctricos. La alternativa de vehículos de combustión a eléctricos es, quizá, la mayor innovación en la industria automotriz del siglo XXI. Aquí es donde entra en juego el desarrollo de baterías de iones de litio, con capacidad de ser veloces, durables y, sobre todo, recargables. Aquí hacemos muy poca ciencia aplicada con nuestros productos, y deberíamos aprovechar el litio para generar una tecnología propia que podamos vender y nos dé vida, pero, sobre todo, porque se ha convertido en un producto de importancia estratégica para el desarrollo de baterías renovables y abundando en nuestras cosas, para que no nos suceda como nos pasó con la Refinería Balboa en la sierra de San Jorge. Espero no nos suceda lo de siempre, que unas veces por la cuestión de las ZEPA de las aves, otras por las intervenciones ecologistas y la mayor parte de las veces por las intromisiones políticas inadecuadas que solo nos perjudican... y así nos va en esta tierra bendita.

