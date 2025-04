Solución al centro cívico de Pardaleras

Comenta Compartir

Después de un año y medio estamos esperando que el alcalde de Badajoz o el concejal responsable de los centros cívicos le den una solución ... al centro de la barriada de Pardaleras. Les hemos enviado muchos escritos y emails y no responden a las peticiones de los vecinos. ¿Cómo puede ser que solamente tengan derecho algunos miembros de la actual junta directiva a un centro que es para uso y disfrute de los vecinos de la barriada, como el finde semana, que uno de los componentes de la directiva se ponga a celebrar un evento familiar, tapando con unas lonas verdes (se pueden ver) las rejas y utilizando la explanada del recinto, como estacionamiento de los vehículos que asistían al evento. De todo esto tiene conocimiento el concejal responsable de esta área, pero no le da ninguna solución, no sabemos los intereses que pueda tener o que otra situación le impida solucionar el problema que data ya de un año y medio. Con las elecciones a la vuelta de la esquina todo tendrá solución ¡seguro!

Cartas a la directora