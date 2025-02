Solubilidades

El tontopollas ha barrido y Pezzi, el bienhablado hermano de mi amigo José Luis, experto en morfología kárstica y exconsejero de Educación, se ha debido ... de dar cuenta de que todos, incluida la factoría Psoe, somos solubles y tarde o temprano nos disolvemos.

Me gustan los vuelcos electorales porque creo que proporcionan patente de calidad al proceso democrático. Si me parió mi madre de derechas o de izquierdas y con fidelidad perruna me debo a mi genética, a cuento de qué votar. Ya saben, aquello de Ortega: «Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral».

He traído varias veces a colación unos párrafos de José Antonio Marina sobre el funcionamiento de la democracia y la necesidad de que las distintas fuerzas aceptaran los suficientes principios comunes para que sea posible –sin traición, sin villanía o veleidad– cambiar la orientación de nuestro voto según los comportamientos, la eficacia y la honradez de los elegidos. Añadía que gobernar para todos es pactar, pero se puede pactar «desde los intereses del grupo que cada uno representa o desde el interés general…, que siendo legales y legítimas las dos maneras, una es la concepción política de la política y la otra la concepción ética de la misma».

Indagué sobre el concepto de voto flotante y para los politólogos la cosa es más complicada, pero no le quita un ápice de razón a nuestro filósofo.

La concepción política y las alianzas de Sánchez lo ponen difícil.

Lo del domingo fue normal y debemos aceptarlo, aunque nos invite a no hacerlo la largocaballera Lastra.

Sin embargo, con toda la importancia de lo anterior, me preocupan los detalles más pequeños, los que día a día nos muestran mejor y más cómo somos. Me repugna y me llama la atención que consintamos el espectáculo de Oltra, que se especializó en estigmatizar y juzgar por su cuenta y que, al recibir su propia medicina, ha decidido, fiesta incluida, aferrarse al sillón porque tiene que «defender la democracia» y «a la gente que más lo necesita».

Esta indeseable y, sobre todo, los que la jalean –cuánto recuerdan a los 'ongi etorri' vascos– son el fiel reflejo de esta sociedad que nos hemos concedido con su escala de valores tan sui géneris.

Zapatero con sus bobadas solemnes propició el cáncer de aquella nueva política que iba a traernos la felicidad, el mesianismo de las más disparatadas, absurdas y carísimas, cuando no ilegales, ocurrencias de una caterva de bergantes con más siglas que militantes y cuyo protagonismo se debe a la necesidad de Sánchez para apuntalarse.

Esto sí me da miedo, no de que gane el tontopollas.