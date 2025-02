Solos ante los okupas

Comenta Compartir

Los vecinos del número 6 de la calle Altozano han dado una lección esta semana. Se han impuesto al miedo que les causaba la okupación de un piso en su bloque. Cansados de esperar un desalojo que no llegaba, convocaron una cacerolada para lograr con ruido la solución que no han encontrado en ningún poder del Estado.

Con más de 75 años la mayoría de ellos, estos pacenses han demostrado tener valor. En lugar de esconderse en su casa o de esperar a que otros se lo solucionaran, han bajado a su calle. Con una concentración totalmente pacífica y solo alterada por una pareja de jóvenes que no les representaba, los mayores han conseguido su objetivo.

En acciones de este tipo demuestran que forman una generación con redaños y que las posteriores hemos crecido tan entre algodones que nos hemos convertido en figuritas de cristal. Ellos, que conquistaron mejoras laborales y sociales, demuestran que siguen consiguiendo éxitos mientras las generaciones posteriores no sabemos reaccionar.

Ni el alcalde ni ninguno de los que pretende serlo arroparon a los afectados

Bien por ellos y mal por quienes han permitido una situación kafkiana que denota el país tan extraño que nos está quedando. Como ya saben, una pareja se metió en un piso alquilado de estudiantes. Cuando los universitarios llegaron a la ciudad el día 10 se encontraron con que la llave no entraba en la cerradura y cuando llamaron a la Policía, esta ya sabía que unos okupas estaban dentro. Fueron los usurpadores quienes avisaron a la Policía de que alguien estaba intentando entrar en la casa. A partir de ahí, el propietario tenía que hacer frente a las facturas de luz y agua y no encontraba la manera de echarles. Los estudiantes, a su vez, no podían recuperar sus cosas. Y ninguno ha presentado una denuncia.

Distintos abogados consultados por HOY han indicado en los últimos días que la Policía no podía hacer nada, a pesar de ser conocedora de la situación, porque las leyes se lo impiden. Las mismas leyes que les hicieron ir el miércoles a proteger a los usurpadores cuando la concentración llegó hasta sus puertas.

La impotencia que transmitía el propietario, que se ha quedado en todo momento en el anonimato, demuestra la desprotección que tenemos los españoles.

En este tipo de situaciones se advierte la lejanía de PSOE y Podemos, que identifican la clase media con gente con capacidad económica para perder una casa y seguir pagando los gastos a quien no se vale por sus propios medios. El fallo del estado social es no poder proveer un techo a quien no lo tiene, el error es no disponer de viviendas sociales suficientes como ocurre en Badajoz y el disparate está en hacer pensar a gente joven que tiene derecho a una vivienda pagada entre todos sin trabajar.

Todo esto lleva a una desprotección de los ciudadanos que alienta los extremos y da alas a los partidos que proponen soluciones simples a problemas complejos. Como Vox, que presentó una propuesta de ley en el Congreso en junio para acelerar los desalojos y considerar víctimas a los propietarios. Después de haber seguido las informaciones de este caos en Badajoz, yo firmaría esta propuesta de Vox.

Después habrá quien se extrañe que gane votos, pero ellos han propuesto que la Policía pueda entrar en la casa y sacar a los usurpadores sin resolución judicial, algo que no parece una locura cuando se ve un caso en primera línea. PP y CS también han emprendido medidas similares. Pero nada de esto ha salido mientras el Gobierno sigue protegiendo a quien da una patada en la puerta y se mete dentro.

Me pregunto qué pasaría si ocurriera en una vivienda de algún cargo público y, también, por qué ningún representante de los ciudadanos acudió a la concentración del miércoles a apoyar a los vecinos.

Debe ser que a los concejales/candidatos del Ayuntamiento de Badajoz les parece que la situación de los vecinos de la calle Altozano no merecía su apoyo. Ningún candidato, confirmado o no, acudió a la manifestación ni arropó a los vecinos. Ahí había más necesidad de su presencia que en cualquier otro bolo de la semana. Pero a ningún futuro aspirante a alcalde, ni tampoco al que ahora desempeña el cargo, les debió parecer interesante. Solo el concejal del PP Jaime Mejías acudió a mostrar su apoyo sumando un punto a su favor.

A los ayuntamientos y sus gestores se les pide apoyo porque se les ve más cercanos. Pero, al igual que ellos no fueron, tampoco lo hicieron senadores ni diputados, que aprueban las leyes. Ni nadie de la administración regional ni por supuesto de la Delegación del Gobierno. Es como si todo esto no fuera con ellos, con lo que demuestran una distancia enorme con los vecinos de la calle Altozano y con los problemas de los ciudadanos.

