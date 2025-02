No solo de PIB vive el hombre

Casi siempre que se ofrece un dato macroeconómico sobre Extremadura los intérpretes y exégetas cualificados pueden ofrecer versiones distintas, conforme acudan a técnicas contrastadas, pero ... de diferente matriz. Según los últimos datos, Extremadura logra acercarse de forma significativa a la renta per cápita media de España. La brecha entre la comunidad más rica y la más rezagada se redujo en 20 años del 110% al 84%. Extremadura ha recortado 11 puntos, aunque continúa a la cola de la estadística y su renta por habitante supone el 75% del total del país.

Es nuestra historia interminable particular. Numerosos estudios, de la Universidad, de economistas de prestigio, del Club Senior, de la Junta de Extremadura, de las antiguas cajas de ahorro, de grupos financieros internacionales..., han señalado con profusión cuáles podrían ser los caminos para que el crecimiento se acelerara, disminuyera el paro, se crearan industrias potentes, aumentara el rendimiento del sector agroganadero, mejorasen los servicios públicos, con un sistema educativo optimizado, etc. Por teorías que no quede, pero todos sabemos que muchos de los factores para pasar a la práctica no dependen de los extremeños, son exógenos y ajenos a nuestra voluntad.

Por ejemplo, jugando al «y si...» las compañías hidroeléctricas, la central nuclear de Almaraz –por citar unas pocas– cotizasen en Extremadura, aumentaría la capacidad recaudatoria de la región; y si llegasen dos o tres industrias poderosas, de esas que crean de golpe miles de empleos, además de disminuir el paro, aumentaría el PIB per cápita; si mejoramos y aumentamos los servicios –fuente principal actual de laboriosidad–, seguiría creciendo el tan socorrido y mencionado PIB. Y, por supuesto, aunque nos sirva de incentivo, no debe consolarnos el dato de que Extremadura haya sido la comunidad en la que más creció el PIB por habitante en los últimos 45 años.

La mayor parte de este mundo se rige por un neoliberalismo capitalista, con sus propias leyes y sinergias que no podemos variar desde la comunidad extremeña, por mucho empeño y énfasis que pongamos. Acudir al sistema chino, por poner otro ejemplo en las antípodas, sería como soñar con traer y explotar minerales de la Luna. Bien es cierto que dentro de las reglas de juego en las que estamos inmersos, habrá que seguir exigiendo, instando, esforzándose en que el producto interior bruto por habitante siga creciendo. Y que llegue de verdad la alta velocidad, aunque no sea esto último la panacea. El conformismo ya sabemos que causa castración.

Pero no todo es economía, porque cuando los padres ven nacer a sus hijos, su anhelo es que estén sanos y sean felices. Y aquí ya nos topamos con algo un tanto manoseado, pero cierto, como la calidad de vida de nuestros congéneres en Extremadura.

Los parámetros para analizar el grado de felicidad y bienestar de una población pasan por evaluar el sentimiento de seguridad, la salud, las relaciones sociales, la estabilidad económica, la educación y los años de escolaridad, el medio ambiente, la gastronomía, la actividad doméstica, el voluntariado, la esperanza de vida, los servicios sociales…

Cada uno puede hacerse un análisis particular para medir su índice de bienestar; en algunas estaremos en la media, o seremos deficientes y en otros pasaremos la nota con puntuación notable.

Más de una vez he citado una de las últimas encuestas de población realizadas en Extremadura que reflejaban que el grado de satisfacción era elevado. (Verdad es que si vamos con esta monserga a un parado de larga duración, a una familia en condiciones más que difíciles, a ese 20% en riesgo de pobreza, nos darían con la encuesta en las narices…).

Más no todo se reduce al PIB. Existen algunos de los factores mencionados que son elevados y que hacen que Extremadura sea una de las regiones más confortables para vivir, aunque sigamos exigiendo una autovía entre Cáceres y Badajoz y que el AVE vuele de verdad.