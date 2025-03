No solo va de precios

Acontecimientos como la pandemia de la covid-19 y la guerra en Ucrania representan un choque para el sistema, tanto global como nacional. Para aquellos ... que nos dedicamos a estudiar la cohesión social y la polarización, estos son momentos en los que solemos observar cambios drásticos en la percepción de dicha cohesión social. A veces, a este tipo de choque le sucede un momento de solidaridad o unidad (como mínimo aparente). Pero tantas veces como esto ocurre, vemos también como ese momento de mejora se diluye e incluso evapora, como ocurrió a los pocos meses de la covid-19. Otras cuestiones más palpables, como la subida de los precios sentida por la ciudadanía ya directamente, se superponen a todo lo demás.

Este repunte se produce en un contexto muy particular. Según los datos del primer estudio de More in Common en España, antes de la guerra ya nos encontrábamos en un momento dominado por la incertidumbre y el hartazgo. Hace tiempo que la ciudadanía reclama a los líderes políticos –a todos y sin excepción– que hagan las cosas de un modo distinto. El impacto social y político de la situación actual va a depender en gran medida de que se puedan contener y paliar las consecuencias derivadas de la subida de los precios de la energía, productos y servicios. Pero no solo eso. También va a depender de otros tres aspectos.

En primer lugar, va a ser esencial que se perciba que los costes de la subida de precios y de las medidas que se adoptan para hacerle frente no afectan de manera desproporcionada y, sobretodo, injusta solo a determinados sectores de la sociedad. De hecho, sabemos que justo antes del inicio de la guerra, casi un tercio de la población española se sentía ya como perjudicada por los cambios sociales. Además, el estudio de More in Common 'Navegando la incertidumbre' señala que un 72% de la población cree que el sistema español está amañado para servir a los ricos e influyentes.

Pocas veces he visto porcentajes tan elevados como los de España sobre el hartazgo frente a la división social

En este contexto, no sorprenden las protestas de los sectores rurales, los paros de camioneros o el descontento generalizado. Un reparto desigual de las consecuencias económicas de la guerra y de las medidas para encararlas resultaría fatal tanto para el Gobierno como para el conjunto de la sociedad, aumentando la sensación de división y agotamiento.

En segundo lugar, sería necesario, en la medida de lo posible, reducir la sensación de incertidumbre que han causado los acontecimientos de los últimos años. La mayoría no sabe si lo peor ya ha pasado o está por venir y la situación pandémica ha creado un clima de cierta sospecha y desconfianza que ha llevado a que la mitad de la población interprete que se está escondiendo la verdad sobre la covid. Eso no implica que la mitad de los españoles crea en teorías de la conspiración, pero sí que se ha establecido este ambiente de sospecha, agravado por la incertidumbre y dificultad del momento. Proporcionar certeza a la ciudadanía y mantener la transparencia van a resultar claves para evitar mayores tensiones sociales.

Finalmente, y quizás de forma más importante, el impacto de la subida de los precios también va a depender de como actúen los líderes políticos y económicos. Los partidos y las grandes empresas gozan de muy poca confianza entre la ciudadanía. En todos los años que llevo realizando encuestas, pocas veces he visto porcentajes tan elevados como los de España con relación al hartazgo de la ciudadanía frente a la división social o el miedo a que esta lleve a más odio y violencia en la sociedad –un 92% de la población dice sentirse así con respecto a ambas cuestiones, sin diferencias entre grupos de edad, ideología, partido o procedencia regional–.

La ciudadanía española cree que el tribalismo político que se ha asentado en nuestra sociedad está instigado por los políticos y, a pesar de la dinámica de culpar siempre a la oposición, la mayoría va más allá del partidismo. Esta percepción no es única en España, ni lo es la sensación de que el sistema está amañado. De hecho, en los otros países donde More in Common ha explorado estas cuestiones, vemos porcentajes similares de ciudadanos que también piensan que el sistema está al servicio de aquellos más ricos e influyentes, llegando a un máximo del 83% de la ciudadanía en Italia y a un 'mínimo' del 71% en Francia.

Las crisis se amontonan y la ciudadanía está agotada. El precio del coste de vida también ha dominado la campaña presidencial en Francia y en nuestra investigación en Reino Unido observamos que este es el tema que monopoliza las conversaciones y preocupaciones de los británicos desde hace meses.

Pero si hay algo que distingue a España de otros países europeos es que el nuestro aún tiene un tejido social fuerte, la gente confía más en los demás y manifiesta casi tanto optimismo como pesimismo en que las diferencias que nos separan pueden superarse (en Italia, por ejemplo, tres cuartos dicen ya que las discrepancias son insuperables).

Ese tejido social es más fuerte que en otros países, pero también es frágil. Crisis como la actual, mal gestionadas, pueden llevar a la erosión de la cohesión social. Se debería construir sobre ese tejido y mostrar –por parte de todos– que se pueden hacer las cosas, que se puede hacer política, de una manera diferente. Y que en vez de capitalizar e instrumentalizar la crisis para hacer avanzar intereses políticos partidistas, se pueden conseguir cambios permanentes para el beneficio del conjunto de la sociedad. De lo contrario, los datos indican que nos encontramos en una olla a presión que podría explotar.

MORE IN COMMON ES UNA INICIATIVA INTERNACIONAL NO PARTIDISTA CREADA EN 2017 CON EL OBJETIVO DE PROMOVER SOCIEDADES MÁS FUERTES, UNIDAS Y RESILIENTES.