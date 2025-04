Solo para mayores

La población de Cáceres capital, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, ronda los 96.000 habitantes, de los cuales más de 22.500 ... somos mayores de 60 años. Se nos van acortando los telómeros y cada vez les cuesta más renovarse a las células. Es lo que los de este pueblo llamamos 'los achaques de la edad' porque los órganos dejan de funcionar como lo hacían en la juventud y aparecen los dolores. Hoy me levanto y me duele la pierna; otro día es el brazo, o la espalda (¡puñetera espalda que nos deja con cara de asco!)

Por eso, es bueno que estemos al tanto de los avances tecnológicos para ir sobrellevando lo mejor posible nuestro caminar por la vida. Tenemos las tablets y smartphones que nos permiten reducir el aislamiento y la soledad y comunicarnos con nuestros familiares y amigos. Hay diversas aplicaciones que mitigan los problemas de visión, las dichosas cataratas, y hacen la letra más grande para que podamos leer. Y es un lujo disponer de los asistentes de voz. Es como tener al genio de la lámpara de Aladino dentro del móvil o en el aparato que nos pone la música que nos gusta, y sube y baja el volumen a nuestra voluntad. ¡Siri!, ¿cuál es la capital de Finlandia, que ahora no me acuerdo? Y Siri te lo dice: la capital de Finlandia es.... ¿cómo ha dicho? Porque también nos vamos quedando sordos, vamos perdiendo audición y se nos olvidan los datos más elementales. Me gustó el chiste que contaba que habían inventado un aparato que no sólo te marcaba el camino, sino que te decía a qué ibas. Los robots (de cocina, los limpiadores etc.); la telemedicina que te permite visitar al doctor sin salir de casa. Y ya los salvaescaleras son la leche...como cuando de niño subías al tiovivo...