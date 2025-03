Solo nos acordamos del sol cuando más calienta

No será la primera vez que he tenido que escuchar esa frase de mi madre, y lo peor no es eso, sino tener que darle ... la razón. Siendo que, muy a mi pesar y sin que sirva de precedente, esta vez no me hubiera importado darle la razón con tal de que no fuera verdad la maldita historia que contaba.

Como tantas veces he manifestado, soy de mi tierra: de Extremadura, de mi pueblo; soy verde, blanca y negra. Aunque si juramento me hubieran tomado, siempre más del verde que de cualquier otro tono, de nuestro campo, animales e inmenso valor paisajístico que tantos envidian, vienen a visitar e inmortalizan; un verde que precisamente ahora extraño, lloro y añoro.

Parte de mi Extremadura como las Hurdes o Monfragüe, visten de color negro, de ese que se manifiesta cuando ya no hay remedio, visten del color del luto: nuestros paisajes se tiñen de tono ceniza.

Esa oscuridad solo provoca dolor, pena, tristeza y llanto. Cientos de personas salen de sus hogares sin saber si volverán, muchos de sus animales ni siquiera van a poder contar una historia de superación porque mueran en el intento, y algún que otro trabajador de incendios, a los que por cierto miro con gran cariño, le costará pasar a la categoría de héroe por culpa de los malditos incendios.

Y después de todo ello, yo que soy muy de analizar, me veo en la obligación de preguntarme: ¿prevención o actuación a golpe de reacción? No soy de política, no me gusta que a las personas se les clasifique por colores, ni que ellos mismos lo hagan; me gusta la objetividad, la imparcialidad y lo justo, y de ahí mi profesión de abogada y de la búsqueda constante de la justicia como tal.

Pero si en un estrado me interrogaran bajo juramento, no mentiría si digo que mi tierra se está destruyendo por culpa de algunos y protegiendo a contracorriente a costa de otros diferentes. La protección llevada al extremo de aquello que llaman «animalismo o ecologismo» y de lo que creían algunos que era lo mejor para los campos de Extremadura, nos está cavando a pasos agigantados nuestra propia tumba. No hace falta ser ingenieros forestales, pero sí dejarse informar por ellos, por los que saben: hay que escuchar a la naturaleza y responder en consecuencia, con labores constante de gestión y prevención, pero hacerlo a su debido «tempo», o como dice una persona que conozco y quiero; «despacito y a compás, con mucho cuidadito no se vaya a estropear». A pesar de ello, de llevar pegada varios días a todas las pantallas que poseo, (con deseo de que alguna se estuviera equivocando), siento que Extremadura se queda huérfana; que nos arrebatan parte de nosotros, y el lamento de los extremeños atraviesa fronteras, en la lucha constante de no dejar de ver una, grande y verde.

Mientras, no oculto mi dolor, más si cabe, por un sufrir innecesario que solo ahora nos hace ver la escasa actuación de gestión y prevención, la misma que podría haber evitado el luto de nuestra inmensa Extremadura.

Confío en que no hay mayor capacidad de reacción que la que nace frente al dolor humano: el de la pérdida y el de la destrucción irreparable. Que solo ese maldito dolor hará actuar a quienes no actuaron en su día en evitación de un dolor irreparable, cual es, la pérdida de lo más valioso de Extremadura: sus tierras y sus gentes. No hay comunidad que nos iguale en esos dos factores y volveremos a hacer gala de ello, sin olvidar que no podemos acordarnos del sol, solo cuando más calienta. Y que el arbolito… siempre desde chiquitito.