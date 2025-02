La ley del 'solo sí es sí'

Comenta Compartir

Mi padre, que era fiscal, llamaba «el beneficio del delincuente al por mayor» a una ley de enjuiciamiento criminal que favorecía a los que más delitos hubieran cometido. Se supone que no había homicidios, sino delitos menores. La palabra «crimen» se ha lexicalizado para designar ... la muerte violenta de una persona a manos de otra, pero se refiere a cualquier delito. La ley del 'solo sí o sí' supongo que en el Código Penal tendrá un nombre más serio, es montar el circo y que te crezcan los enanos, rebajas en las condenas, quién entiende por qué extraño procedimiento se ha llegado a ese disparate, tratándose de conductas repetitivas y presos de muy difícil reconducción. Los jueces no hacen más que aplicar la ley. Si Alfonso Guerra, otrora, declaró enfáticamente «Montesquieu ha muerto», ahora hay un Poder Judicial asfixiado por el Legislativo. Ni siquiera es independiente, desde que la política se ha metido en asuntos que tenían que dirimir los jueces entre ellos. Pueden tacharme de retrógrada pero esto antes no pasaba. En cuanto a la ley Trans, ¿qué evidencias científicas hay para que alguien, con 16 años, pueda decidir por sí mismo el cambio de sexo, sin calcular, por desconocimiento, que después viene un tratamiento hormonal, cirugía en su caso, y la posibilidad, esto es lo peor, de arrepentirse del paso dado? Pedro Sánchez, acogotado por un pacto contra natura y un amor desmedido al sillón de sus entretelas, va de disparate en disparate.

