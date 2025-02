Solidaridad en primera persona

Comenta Compartir

Los 25 concejales del Ayuntamiento de Cáceres, tras despachar en apenas diez minutos los asuntos del orden del día que tenían que ver con la ... ciudad, se pasaron este jueves casi una hora y media debatiendo en el pleno municipal mociones sobre la guerra de Ucrania. Mociones, en plural, porque fueron dos, una con referencia a la OTAN y otra sin ella. Al día siguiente, la portavoz del gobierno municipal no pudo o no supo contestar cuando los periodistas le preguntaron cuántos refugiados ucranianos han llegado ya a Cáceres y qué tipo de atención se les está prestando. Es lógico. Al fin y al cabo no es una competencia del Ayuntamiento y la acogida de estas personas se está coordinando a nivel autonómico junto a las ONG que trabajan sobre el terreno. Cabe preguntarse entonces por qué se le dedica hora y media del pleno municipal de Cáceres a la invasión de Ucrania.

Soy de los que han estado bastante de acuerdo con la llamada que desde el principio de la guerra se hizo para que toda la ayuda a los refugiados se canalizara a través de organizaciones con experiencia en este tipo de crisis humanitarias. Que cada uno haga la solidaridad por su cuenta podría conducir a un caos más perjudicial que beneficioso. Pero pasan las semanas, el número de desplazados supera ya los tres millones y, ante la evidente lentitud de la burocracia de los canales oficiales, uno no puede por menos que comprender y admirar iniciativas como la de Juan Antonio Cáceres Pajuelo, el empresario cacereño que, en colaboración con una mujer ucraniana asentada en Cáceres desde hace ocho años, ha acogido en su finca durante varios días a 22 refugiados, mujeres, niños y adolescentes que escapaban de la guerra y que de otra manera igual estarían aún a estas horas en algún campamento fronterizo esperando su turno. Vale que no es la solución ideal, pero lo mejor es a menudo enemigo de lo bueno. Sabemos que con tanta gente volcada la situación se acabará normalizando. La administración ya se ha hecho cargo de estas 22 personas y de muchas otras que siguen llegando, a las que hay que atender no solo dándoles comida y un techo, sino también sanidad, educación y otros servicios que solo se pueden prestar de manera eficaz desde las instituciones, por mucha buena voluntad que tengan los particulares que se están movilizando. La gente ve lo que pasa, quiere ayudar aquí y ahora y siente que no es lo mismo hacerlo en primera persona que con un ingreso en Bizum a la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras o ACCEM, aunque si la guerra se prolonga y no trasciende las fronteras de Ucrania llegará un momento en el que, inevitablemente, dejará de acaparar las portadas, la atención del público se irá a otra parte y serán estas organizaciones las que seguirán al pie del cañón.

