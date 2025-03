Solidaridad con los países pobres

Comenta Compartir

Como cada año, el presidente de gobierno de turno hace balance de la política que se ha llevado a cabo durante los doce meses que ... lo componen. A este presidente le ha tocado lo peor, porque lo peor que le puede pasar a un país es padecer una pandemia que ha mermado a la población, que ha impedido que algunas personas hayan muerto en la más absoluta soledad, en especial, las personas mayores que no tuvieron bastante con las calamidades que, muchas de ellas pasaron en su vida, para acabar solas a la hora de su muerte. Todos los que hemos perdido a nuestros padres o madres por otras patologías somos unos privilegiados y eso debe ayudarnos a superar sus ausencias. Es natural presumir de sacar adelante los presupuestos, de aprobar la reforma laboral o de ser el primer país que aprueba la ley de la Eutanasia; pero lo más importante es tener y cuidar a la sanidad pública y a sus profesionales que hacen posible que muchos de nosotros, a pesar de haber estado afectados por el bicho, nos han sacado adelante poniendo a nuestro servicio horas y horas de trabajo y los mejores cuidados. La mayoría de nosotros, salvo algunos incívicos, hemos aprendido que la sanidad pública y sus profesionales son esenciales para combatir cualquier atisbo de estas enfermedades; pero también debemos ser conscientes de que todo lo que no hagamos para ayudar a los países más pobres que las ratas a vacunarse no estaremos libres de esta o de cualquier otra pandemia. La solidaridad debía ser un valor en alza porque nadie elige donde nace y la diferencia de nacer en un sitio u otro es cada vez más grande.

