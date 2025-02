Durante las primeras semanas de la pandemia con frecuencia me preguntaba si cuando esta terminara seríamos mejores o peores personas. Supongo que el optimismo y la esperanza me hacían confiar en que tanto dolor y tragedia tendrían, en cierto modo, un final feliz, saldríamos mejores ... y más sabios.

Al poco tiempo el pesimismo y la resignación hicieron acto de presencia: la bronca entre partidos, el egoísmo de quienes se manifestaban en las calles reclamando «su derecho a salir» o la aparición de los negacionistas del virus y posteriormente de la eficacia de las vacunas, me enfrentaron a una realidad que, aunque posible, no supe o quise ver. Desolador fue el primer día en el que el ruido de las cacerolas compitió con los aplausos al personal sanitario. Asumiendo como propia la confrontación entre partidos se había creado una contradicción ficticia y desquiciante entre el reconocimiento social a los profesionales de la salud y la crítica, siempre legítima, a los responsables políticos. Asomada a la ventana se me apareció todo el imaginario de las dos Españas. Puede que estuviera exagerando y quizá me dejé llevar por el pesimismo, pero entonces pensé que saldríamos peores y más ignorantes.

Han pasado ya casi dos años y a pesar del ruido, supimos y hemos ido sabiendo de acciones que, aunque pequeñas y poco o nada visibles, recuerdan que además del negro existe el blanco. Me refiero a la solidaridad de los desconocidos que en ocasiones ha ido tejiendo redes de apoyo en barrios, en calles o edificios. No seré tan ingenua como para pensar en su capacidad de transformación global, pero sí en la que tiene para cambiar su entorno inmediato suministrando sentido de pertenencia, de compañía y alivio. En muchos casos, recursos materiales.

Un cartel en el ascensor servía para que las personas mayores o con problemas de movilidad del bloque supieran que una pareja podía hacerles la compra. Una joven abría la puerta de su casa y con su silla pasaba la tarde hablando con su vecina anciana que estaba en el otro extremo del descansillo de la escalera. Otros sacaba la basura o al perro de sus vecinos.

Una vez acabado el confinamiento, pero aún con grandes restricciones, algún maestro jubilado se ofreció a dar apoyo escolar a menores que lo necesitaban mientras que un grupo de profesores universitarios hacían lo mismo con alumnado socialmente vulnerable a través de la red. La brecha digital aísla a los mayores e incrementa su dificultad de acceso a recursos para ellos esenciales y, en este caso, también ha habido quien ante el aumento de los trámites y la solicitud de citas 'online' motivado por la pandemia, ha prestado y presta sus medios y conocimientos.

La pandemia ha contribuido a agrandar las enormes grietas de falta de recursos, relaciones sociales o salud existentes, pero la solidaridad de los desconocidos ha supuesto un grano de arena que rellena esas grietas. Me apetecía hablar de todos ellos y salir al balcón que es esta tribuna para compartir mi aplauso hacia los sanitarios, personal de limpieza y tantos otros también con ellos. Esta vez sin cacerolas.