Solidaridad contra el cáncer

Comenta Compartir

El domingo 22 de mayo tuve la oportunidad de participar en la segunda caminata solidaria contra el cáncer organizada por la Asociación Española contra el ... Cáncer en Badajoz. Fue muy significativa para mí porque hace casi dos años superé un cáncer y a día de hoy estoy muy bien de salud. Por eso me apunté a esta marcha solidaria: por solidaridad hacia quienes estaban y están pasando por lo mismo que yo. Aquella experiencia difícil me enseñó muchas cosas, como valorar la salud, la buena alimentación o la buena y desinteresada labor de nuestros sanitarios. Me emocionó mucho la gran cantidad de gente que se apuntó a esa caminata solidaria demostrando lo concienciada que está la sociedad sobre el tema. Esta caminata fue también un momento adecuado para hablar y compartir con otros participantes mi experiencia pasada con el cáncer y todo lo que aprendí a raíz de ello. Una cosa que me quedó grabada fue cuando dijeron antes de empezar la marcha que la investigación del cáncer de hoy puede suponer la salud de muchas personas para el futuro. Por ello me alegro mucho de que asociaciones como la AECC existan y que se deba financiar investigaciones para contribuir a mejorar los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes con cáncer, y me alegro también que hayan buenas personas comprometidas en ayudar a los pacientes con cáncer y a sus familias o científicos comprometidos en las investigaciones para hallar mejores y eficaces tratamientos para tratar los tipos de cáncer y mejorar la calidad de vida de quienes los padecen. Yo os animo a cuidar bien vuestra salud, comer sano, a hacer ejercicio, a leer sobre temas de salud, a visitar a enfermos o a hacer voluntariado al respecto. A quienes trabajan en el ámbito sanitario o de investigación científica, les animo a perseverar en su labor y a no desfallecer pese a las dificultades que tengan en su trabajo porque su esfuerzo siempre merecerá la pena y tendrá su recompensa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión