A solas con el bicho

A punto de empezar el jolgorio navideño, a servidora, plagiando a nuestro Gobierno, hace unos días le entraron las prisas por rematar tareas antes de acabar el año. Un poquito de limpieza, por aquí; unas cuentas «niqueladas», por allá; unas deudas/favores pagadas, por acá ... y unas leyes sofritas y los amigos contentos, por acullá. Vamos, borrón y cuenta nueva de marrones, con idea de que, entre los turrones, la lotería y los buenos propósitos, todo lo que ahora parece catastrófico quede encerrado en las burbujas del champán y desaparezca, como el gas, con el primer descorche del 2023.

Solo que, con la lista de objetivos a medias, se me impuso una tarea, al parecer ineludible, de la que llegué a pensar que podría librarme.

Dos estornudos, tres toses y ¡¿positivo?! ¿«Positivo» para algo tan negativo? La RAE tendría que estudiarlo.

Pasado el primer impacto, te preparas. ¿Qué me llevo a una «habitación del Covid»? Que como ensayo no está mal porque que hay mucho botón nuclear diciendo «púlsame» por ahí suelto. Poca cosa. Pañuelos, libros, mudas –las de goma gastada, claro– y tecnología: móvil, ordenador, ‘tablet’…, cuerpo aislado, pero mente en conexión.

Para quienes vivimos en la multitarea constante, la expectativa de varios días sin obligación alguna se presentaba como un chollo.

Así que, empecé por la cultura. Devoré mi primer rato de ocio vírico leyendo cual hambriento ante un jamón ibérico. Pero, como no solo de intelecto vive el hombre, al rato me pase al cotilleo digital. ¿Sabían ustedes que, en la isla de Sulawesi –esté donde esté–, vive una especie de roedor que carece de dientes? –¿qué clase roedor es ese?, ¿una contradicción intrínseca, como lo del positivo-negativo?–. ¿O que Aitana se ha dejado con un novio, que yo desconocía que tuviese? –me dio pena la chiquilla, aunque tenga dientes–. ¿Y que existe el ‘Efecto Pinocho’ que provoca que al mentir la temperatura de la punta de la nariz aumente o disminuya? –¡señores científicos, termómetro de nariz ya, por favor!–. ¿Que hay una tortuga que excreta urea por la boca? –bueno, lo de excretar por la boca no es patrimonio exclusivo del quelonio, véase el Congreso–. ¿Qué Ashton Kutcher –quienquiera que sea– tiene dos dedos juntos? –mira, como las tortugas–. ¿O que si pones menta en el vodka y lo pulverizas se disipa el mal olor, ya sea de excreciones físicas, ya verbales? –bueno, eso, al inhalarlo– ¿Y, sobre todo, que Internet está lleno de información que ni conocemos ni falta que nos hace? ¿Y que engancha? ¿Y que, aunque tengamos todo el saber flotando en una nube, cada vez hay más ignorantes que dedican demasiado tiempo a ver chorradas por la red?

No los culpo. Vuelves a la realidad. El mundo ha seguido ahí, con sus guerras y sus cosas. Lo positivo para unos es negativo para otros. Y añoras esos ratos aislada. A solas el bicho, tú y Ashton Kutcher, quienquiera que sea.