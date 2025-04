Gracias por el cariño a Sofía Mera

«Gracias» es una palabra que guardo siempre en mi corazón y que hoy brotan en el octavo aniversario del fallecimiento de mi amada hija ... Sofía. Estas gracias van dirigidas a las 16.000 firmas recogidas en todos los estamentos sociales y sobre todo en el ámbito de la docencia, que tanto nos llenan de orgullo que iban dirigidas a conseguir que el colegio de Cerro Gordo, llevara el nombre de Sofía Mera, siempre aclarando que no por ella, sino en ella hacer un homenaje a la cantidad de docentes que itineran por estas carreteras extremeñas yendo a su trabajos diariamente.

Sofía residió en el Cerro Gordo desde que se hizo esta urbanización, compró un piso, se caso, se instaló allí, tuvo a su hijo que desde que se fundó el colegio está matriculado allí y participó de todo un renacer urbanístico. Me hubiera gustado que estas 16.000 firmas y otrAs tantas on line hubieran servido para el fin para el que fueron creadas, pero siempre la política lo incumplió. Con buenas palabras hicieron caso omiso a esas 16.000 firmas y a nuestras peticiones y no se me dio opción de hablar con el AMPA del colegio, por tanto se le asigno otro nombre y no pudo ser…

Quiero agradecer al director del centro, Ismael Gómez Gutiérrez, su absoluta y predispuesta disponibilidad para reunirse conmigo y disponer que al menos la Biblioteca llevara el nombre de Sofía Mera, aunque aún no ha podido ser. Tenemos el compromiso de que por fin ese espacio lleve su nombre en honor a todos los profesores itinerantes de Extremadura. Así pues, aunque ya en su día dí las gracias a todas estas personas, hoy quiero hacerle mi particular homenaje mandando esta carta con mi cariño infinito.