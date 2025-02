Del socorro a la reconstrucción

El Consejo de Ministros aprobó ayer un segundo paquete de medidas para paliar los efectos de la DANA y procurar la recuperación de las personas, ... empresas y comarcas afectadas. El presidente Pedro Sánchez presupuestó en 3.765 millones el monto total de las 110 medidas adicionales que, sumadas a las establecidas la pasada semana, alcanzarían 14.373 millones en ayudas dirigidas fundamentalmente a Valencia. Casi la mitad de la cantidad solicitada públicamente por la Generalitat presidida por Carlos Mazón. Con lo que, según Sánchez, se estaría pasando de la «respuesta inmediata» a la «reconstrucción». Moncloa ha procedido esta vez a poner en marcha un «escudo laboral» –en palabras de Yolanda Díaz–. Permisos retribuidos con el 100%, prohibición de despidos en las empresas socorridas, más ERTE, teletrabajo en lo posible, sin período de carencia en bajas laborales, prestaciones para autónomos, o reducción de jornada por la DANA. Más ayudas para la vivienda, mayor prórroga ante las obligaciones hipotecarias, flexibilización fiscal para autónomos, aumento de las ayudas por hijo, Ingreso Mínimo Vital por pobreza sobrevenida, sin cortes de suministros al hogar, o posibilidad de recurrir a una parte de lo ahorrado en planes de pensiones. Además, ayudas directas al sector agrario, a la actividad comercial y a la cultura. Y 1.000 millones en créditos ICO.

La experiencia de gobierno frente a las consecuencias de la pandemia brinda un caudal de intervenciones novedosas para atajar los efectos de la DANA. Pero es necesario que el Ejecutivo central, el autonómico y el resto de las administraciones concernidas evalúen en tiempo real los problemas de su implementación y su efectividad. Para así perfilar, corregir o incrementar medidas que esta vez van dirigidas a un entorno social, productivo y territorial homogéneo. También para eso es imprescindible que Sánchez y Mazón pasen ya del vaivén diario entre la pugna táctica y la no beligerancia a una cooperación activa y de alcance. Puesto que de lo contrario no solo se dilapidarán recursos y sinergias en duplicidades y empeños baldíos. Además, el descrédito resultante de la liza partidaria acabará afectando a la legitimidad de las instituciones. La comparecencia de Mazón pasado mañana ante las Cortes Valencianas no solo ha de dar cuenta de lo sucedido, con la correspondiente asunción de responsabilidades. Ha de contribuir a que se limen tanto las diferencias públicas como las latentes entre ambos Gobiernos.