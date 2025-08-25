HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
Editorial

Los socios de Sánchez se agitan

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:21

La proximidad del nuevo curso político empieza a agitar la coalición que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez. Un grupo numeroso y heterogéneo que en ... los dos primeros años de legislatura no ha permitido disipar ni por un momento la inestabilidad permanente del Gobierno del PSOE y Sumar. El encuentro que mantuvieron Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras seguramente pretendía situar en lugar preferente las reclamaciones de EH Bildu y Esquerra de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Una obligación constitucional que ya no podrá eludirse con una nueva prórroga. El planteamiento de «más construcción nacional» en Euskadi y Cataluña habría que darlo por supuesto en dos formaciones soberanistas, tan necesitadas de pacificar sus bases como de marcar agenda frente a PNV y Junts, también socios parlamentarios del presidente. El perfil bajo que caracterizó la reunión en San Sebastián, resuelta con un comunicado, indica que la continuidad del Ejecutivo afronta más riesgo por el avance del 'caso Cerdán' o el maximalismo de los posconvergentes y Podemos. Sin olvidar que la narrativa de contrarrestar la «ola reaccionaria» la inventó Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 El radar que más multa en Extremadura está en la A-66
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 Atropellada una niña de 7 años cuando circulaba en patinete eléctrico por Badajoz
  5. 5 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena
  6. 6

    Las 461 VPO que construirá la Junta en Badajoz generan 600 solicitudes en un mes
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  9. 9

    Más de 1.200 extremeños renuncian cada año a su herencia
  10. 10 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los socios de Sánchez se agitan

Los socios de Sánchez se agitan