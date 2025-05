Sociedad pro-muerte

Comenta Compartir

Desconcierta constatar que el hombre es el único ser vivo que elimina a sus congéneres. Se aprueban leyes para eliminar a no nacidos y a ... los que ya no se consideran útiles para la sociedad. Lo que en la práctica es un asesinato se le da carácter legal y se justifica alegando a la libertad de decidir. En 2020 el aborto fue la primera causa de mortalidad en el mundo. Horroriza pensar que, según datos de la OMS, fueron 42,7 millones los no nacidos a causa del aborto. Es una masacre de inocentes. España está entre los siete países en los que es legal la eutanasia, que no es distinto que un asesinato bajo el eufemismo de muerte digna, cuando se tendría que legislar para que todo el mundo tuviera derecho a una vida digna.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director